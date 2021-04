Incidente stradale fra auto e camion in A22, un ferito grave

Pomeriggio con traffico bloccato sul A22 del Brennero per un grave incidente stradale che ha coinvolto un auto e un camion sulla corsia Sud al km 201 tra i caselli di Ala Avio e Affi Lago di Garda Sud all’ altezza del abitato di Dolcè a una decina di km dal confine col Trentino.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale una vettura condotta da un uomo si e scontrata contro un mezzo pesante rimanendo incastrata.

Immediato l’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio con il massiccio dispiegamento di soccorsi con un ambulanza e l’elisoccorso atterrato sulla carreggiata nelle vicinanze dell’incidente.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari e permanenti di Avio, Rovereto e Bardolino che hanno supportato il personale sanitario nell’estrazione con le pinze idrauliche del conducente della vettura poi affidato ai medici per le prime cure.

Una donna di 79 anni è stata poi trasportata in codice rosso al Santa Chiara di Trento con dei politraumi. Dalle prime informazioni pare non sia pericolo di vita. Sul posto per accertare la dinamica del tamponamento sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Trento e personale del COA. Il traffico e rimasto bloccato per circa 2 km con code in entrambe le direzioni.

Circa un’ora dopo sempre sulla A22 è avvenuto un nuovo incidente sempre fra un mezzo pesante ed un’autovettura. Anche in questo caso è intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco. Un pomeriggio di passione per gli automobilisti costretti a lunghe code. Alle 18.30 il personale dell’a22 consigliava di uscire e prendere la gardesana per arrivare a Trento.

Pubblicità Pubblicità