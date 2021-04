Da lunedì in Trentino bar e ristoranti aperti fino alle 18.00 all’aperto

Grazie ad una delibera firmata dal governatore Fugatti da lunedì 19 aprile i bar e i ristoranti del Trentino saranno aperti dalle 5.00 alle 18.00 con un massimo di 4 persone per ogni tavolino. Il servizio potrà avvenire solo all’aperto. La distanza minima fra i tavoli dovrà essere minimo di uno metro.

La conferma arriva dallo stesso governatore che nella conferenza stampa ha spiegato che le aperture sono state rese possibili solo per una legge presente nello statuto della provincia autonoma di Trento. La scelta è in contro tendenza rispetto al resto d’Italia che invece non potrà aprire nessuna attività per scelta del governo Draghi.

«Questo provvedimento è stato già usato in passato – ha detto Fugatti – e difficilmente potrà essere impugnato dal governo Draghi visto anche i dati della nostra regione che sono in graduale discesa sia dell’incidenza che dell’rt.» L’rt in Trentino ad oggi è dello 0.87 mentre l’incidenza è sotto i 150 casi ogni 100 mila abitanti.

Nel resto d’Italia invece le riaperture partiranno dal prossimo 26 aprile. La diretta della conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi, in compagnia del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dettato la linea per le prossime settimane.

Si tratta, come già anticipato dal premier, di aperture graduali che ‘terranno conto in primo luogo di dati scientifici solidi’. Aperture che una volta decretate diventeranno ‘irreversibili’: inizieranno a maggio per proseguire senza interruzioni e in misura sempre maggiore per i successivi 45 giorni.

Dragi parla di ‘rischio ragionato fondato sui dati che sono in miglioramento” confermando l reintroduzione della zona gialla già al 26 aprile. Precedenza alle attività all’aperto, ristorazione aperta a pranzo a cena e scuole tutte che riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione (nelle regioni in rosso invece la didattica si suddividerà tra lezioni in presenza e dad). “Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi“, ha spiegato.

