Centro Sportivo Tennis di Rovereto: pubblicato il bando

Il Centro Sportivo Tennis in via della Roggia sarà affidato per un periodo di dieci anni a chi, tra società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive riconosciute dal CONI, risulterà vincitore del confronto concorrenziale.

Il Centro, in località Baldresca, è stato costruito negli anni ‘70 e successivamente costantemente migliorato dall’amministrazione comunale, che lo ha ammodernato e ampliato: l’obiettivo principale è quello di promuovere la pratica del tennis a livello amatoriale e agonistico con una attenzione particolare al mondo giovanile, e favorire altre discipline sportive nel centro nonché realizzare altre attività di carattere sportivo-culturali, anche svolte in collaborazione con soggetti, associazioni ed istituzioni esterne e con il Comune.

Il confronto concorrenziale sarà preceduto da Avviso pubblico, al fine di acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione.

Tra le indicazioni del bando, l’Associazione che prenderà il gestione il circolo, dovrà provvedere all’apertura al pubblico degli impianti per 7 giorni su 7 settimanali, escluse le festività. Collegata ai campi da tennis, anche l’apertura del servizio bar-ristorante, che dovrà funzionare in condizioni di serietà, correttezza e cortesia e dovrà essere garantito in maniera continuativa durante l’orario di apertura del centro, in quanto lo stesso è subordinato all’effettuazione dell’attività sportiva che ha carattere prevalente.

“Il Circolo Tennis è un impianto importante per la città di Rovereto, nel quale si sono svolte manifestazioni di grandissimo interesse e che svolge una funzione sociale oltre che sportiva – commenta l’Assessore Mario Bortot – La nostra priorità è stata quella di avere una gestione che possa garantire continuità negli anni e capacità di essere promotrice di eventi di respiro nazionale e internazionale. Lo sport è uno strumento fondamentale nell’educazione dei giovani che, anche attraverso un sano agonismo, apprendono l’importanza della dedizione, del sacrificio, della costanza per poter raggiungere i migliori risultati. Inoltre essere parte di un gruppo alimenta la vocazione ad una socialità che si basa su condivisione e rispetto delle regole. Rovereto è una città che offre moltissime opportunità ai giovani che possono scegliere moltissime discipline, ciascuna delle quali rappresenta una occasione di crescita”.

