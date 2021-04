Campiello: rovinosa caduta, 34 enne finisce al santa Chiara

Rovinosa caduta per alcuni metri di un ragazzo 34 enne mentre era intento a svolgere alcuni lavori di manutenzione nei pressi della propria abitazione nella frazione Campiello nel comune di Levico Terme.

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 16.30 odierne. Dopo l’allarme lanciato da alcune persone presenti in zona, la centrale 112 ha immediatamente attivato un’ ambulanza e vista la dinamica dell’incidente dall’Eliporto di Mattarello è partito anche l’elisoccorso che in pochi minuti ha raggiunto il posto dell’incidente.

Per il supporto ai sanitari e intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco volontari di Levico Terme. Il ragazzo dopo essere stato stabilizzato e stato trasportato in codice rosso con un grosso trauma a un arto. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

