Cambio gomme, obbligo dal 15 aprile anche in Trentino. Un mese di tempo per l’adeguamento

E’ scattato dal 15 aprile anche in Trentino l’obbligo di passare dalle gomme invernali a quelle estive. Come ogni anno sarà possibile usufruire di un mese di tolleranza (quindi fino al 15 maggio) per potersi mettere in regola e non correre il rischio di andare incontro a sanzioni.

Chi si facesse sorprendere dalle forze dell'ordine con pneumatici inidonei andrà incontro a una multa da 422 a 1.695 euro. Oltre a questa può esserci anche il ritiro della patente. E per il rispetto dell'ambiente e il risparmio sui consumi gli esperti sottolineano l'importanza dell'etichetta UE, un adesivo applicato su tutte le gomme nuove vendute nell'Unione Europea che aiuta il consumatore a valutare la qualità di uno pneumatico prima dell'acquisto. Il grado di resistenza al rotolamento su strada degli pneumatici incide molto infatti sul consumo di carburante di un'automobile e sulla produzione di sostanze inquinanti. Tre i parametri valutati ed illustrati in maniera molto chiara: consumi, aderenza sul bagnato e rumorosità. L'aderenza sul bagnato incide in modo particolare sulla sicurezza dell'auto. Pochi metri possono fare la differenza in situazioni di emergenza. In caso di frenata di emergenza su strada bagnata a 100 km/h, un'automobile con montato uno pneumatico di classe A avrà uno spazio di frenata fino a 28 metri in meno rispetto a quello di un modello di classe F. Inoltre, è bene ricordare che nel caso di acquisto o sostituzione del parco gomme è importante rivolgersi ad autofficine qualificate che possono fornire i giusti consigli per ogni tipologia di automezzo. A partire da maggio 2021, ai parametri consumi, aderenza sul bagnato e rumorosità si aggiungeranno due nuove icone per certificare le prestazioni degli pneumatici sulla neve e sul ghiaccio. Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno infatti approvato un rinnovamento dell'etichetta allo scopo di semplificare ulteriormente le informazioni a disposizione del consumatore europeo.