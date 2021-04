Brentonico: americane e nuova caldaia a teatro

Novità in arrivo al teatro Monte Baldo di Brentonico. A spiegare i dettagli è l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Astolfi.

«Si metteranno a norma le cosiddette “americane” ossia la struttura di supporto sopra il palcoscenico, che serve a reggere luci e scenografie. Quelle presenti erano in legno, con sistemi di carrucole decisamente antiquati. Il lavoro prevede anche un intervento sull’intera centrale termica: il tutto parte dalla volontà di efficientare gli edifici comunali e quelli in comodato d’uso al Comune, come è il caso del teatro (la struttura è proprietà della locale Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo).

Qui il riscaldamento funziona ancora a gasolio, con spese alte e inquinamento. L’attuale caldaia, inoltre, ha più di 40 anni ed è quindi a fine vita; passeremo al metano e avremo un impianto più moderno ed efficiente. Si andrà anche a ripristinare il sistema di ventilazione meccanica (UTA, unità trattamento aria). È infine prevista l’inertizzazione delle cisterne del gasolio».

Pubblicità Pubblicità

La spesa complessiva sarà di 150 mila euro per l’impianto di riscaldamento e di 48 mila per le attrezzature di scena, comprese somme a disposizione. Il teatro di Brentonico ospita da anni una ricca stagione di spettacoli, concerti e rassegne cinematografiche.

Tutto, come noto, è al momento fermo per rispettare le norme di contenimento della pandemia, anche se la sala è a disposizione dei musicisti che ne facciano richiesta per le prove.

«Speriamo ardentemente – conclude Astolfi (foto) – che questi lavori siano di buon auspicio per la ripresa delle attività culturali, di cui si sente grande mancanza».

Pubblicità Pubblicità