A Campi sabato arriva la giornata ecologica

La Pro loco di Campi ha organizzato per sabato 17 aprile una giornata ecologica per pulire, risistemare e abbellire il paese. L’inizio è alle ore 8.30.

Il direttivo invita tutti i residenti a essere della partita, sia per creare le squadre di lavoro sia per organizzare un pranzo al sacco per tutti.

L’idea è di raccogliere rifiuti e oggetti, pulire le fontane (sarà a disposizione una pulivapor), eseguire riparazioni e manutenzioni delle aree pic nic e delle staccionate, e abbellire alcuni angoli con i fiori.

Pubblicità Pubblicità

L’iniziativa ha ottenuto il supporto del Comune di Riva del Garda, che tramite il cantiere comunale ha messo a disposizione materiali, prodotti, sacchi per le immondizie, ferramenta, pinze per la raccolta di rifiuti pericolosi, e così via.

«Abbiamo dato risposta a tutte le richieste della Pro loco di Campi – spiega l’assessore alla qualità urbana Luca Grazioli (foto) – perché si tratta di una iniziativa assolutamente positiva e da sostenere, che speriamo sia presa ad esempio e si diffonda anche in altre frazioni. Abbiamo anche coinvolto la ditta Soluzioni Eco Ambientali (Sea), che installerà dei contenitori per poter differenziare quanto raccolto, e in serata si occuperà dello smaltimento. Io stesso sarò sabato a Campi, e l’invito è a un’ampia partecipazione». https://www.facebook.com/prolocodicampi/

Pubblicità Pubblicità