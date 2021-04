Via alla lettura dei contatori dell’acqua a Ton

A partire dalla giornata di ieri, mercoledì 14 aprile, e fino al 28 aprile gli addetti comunali di Ton procederanno alla lettura dei contatori dell’acqua potabile.

A renderlo noto è il sindaco Ivan Battan attraverso un avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito comunale.

Nel caso in cui non fosse possibile per gli addetti accedere ai locali e rilevare i consumi per assenza dei titolari, verrà lasciata una nota informativa nella cassetta delle lettere con la quale saranno illustrate le modalità per effettuare l’autolettura e per comunicarla autonomamente all’Ufficio Tributi comunale.

Se il Comune non dovesse ricevere nulla entro il 30 aprile, l’Ufficio Tributi determinerà il consumo da fatturare in modo forfettario (media degli ultimi 3 anni o, dove non fosse possibile, situazione tipo).

Il primo cittadino invita inoltre coloro che ancora non hanno aderito all’invito di presentare all’Ufficio Tributi la comunicazione dei dati catastali riferiti all’utenza acqua, a farlo quest’anno.

Ulteriori informazioni sono presenti nella pagina web dedicata al servizio idrico, all’interno dell’area tematica “Tributi, Canoni e Tariffe”, compreso il modulo di autolettura.

