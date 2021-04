Si rinnovano i comitati Asuc di Dercolo e Termon

Tempo di rinnovi per i comitati Asuc di Dercolo e di Termon, frazioni di Campodenno.

Domenica 16 maggio si svolgeranno infatti le consultazioni per l’elezione dei componenti dei nuovi comitati Asuc dei due paesi della bassa Val di Non per il prossimo quinquennio (2021-26).

Le votazioni dell’Asuc di Dercolo avranno luogo a casa Endrizzi, in piazza della Società, e si potrà votare dalle 9 alle 12. Sono ammessi alla Comunità frazionale e hanno diritto di voto tutti i residenti nella frazione iscritti nelle liste elettorali del Comune di Campodenno (Dercolo e Cressino).

Per quanto riguarda Termon, invece, la votazione avrà luogo nella casa frazionale in via Pontara 5, detta “ex scuole”. Si vota sempre dalle 9 alle 12 e potranno esprimere le loro preferenze i capifamiglia residenti nella frazione di Termon da non meno di 5 anni.

L’elenco dei capifamiglia aventi diritto al voto, sia di Dercolo sia di Termon, è depositato e consultabile in Comune a Campodenno.

Entrambi i comitati sono composti da 5 membri e per la validità delle elezioni è sufficiente il quorum del 30% degli aventi diritto di voto.

