Riscaldamento in tilt, ad Ala condominio Itea al freddo da un mese. I residenti: “Ancora nessuna soluzione”

Riscaldamento assente, freddo e problemi ma nessuna soluzione, almeno per il momento, al disagio che ha colpito sei famiglie residenti in un condominio Itea di Ala.

Secondo quanto riportato dagli stessi, un’intera palazzina ubicata in piazza Giovanni XXIII da circa un mese sarebbe rimasta al gelo perché l’impianto centralizzato ha smesso di funzionare. Da subito, e per evidenti motivi di necessità, i residenti si sono preoccupati di segnalare il problema all’impresa addetta alla sua gestione.

Piovono telefonate, i giorni passano. “Il problema – sarebbe stata la risposta – risiede in un componente al momento non sostituibile perché troppo datato. La caldaia rimane chiusa per problemi di sicurezza“.

“A nulla è valso l’appello ad Itea che gestisce le abitazioni – aggiunge un condòmino – . Ci hanno risposto che la sistemazione dell’impianto non sarebbe di loro competenza ma della ditta alla quale è stato affidato l’appalto. Qui ci sono degli anziani e anche una persona su sedia a rotelle“.

Una doccia fredda – è il caso di dirlo – per i sei nuclei familiari costretti ad affrontare non solo i ritardi dell’intervento ma anche le bizze climatiche di una primavera non proprio amichevole.

Ancora meno ha aiutato un avvio di stagione incerto al quale si è aggiunto l’ulteriore brusco calo delle temperature degli ultimi giorni. Qualcuno si è munito di stufetta per attendere pazientemente l’arrivo di tempi migliori, altri invece non si sono arresi e hanno chiesto giustizia.

“Per ora non ci sono risposte soddisfacenti a parte l’invito alla resistenza. Ci hanno detto che a giorni il riscaldamento dovrebbe essere comunque spento e varrebbe la pena aspettare che arrivi il beltempo. Noi invece insistiamo, per giustizia di principio, per fare sì che anche in futuro gli interventi di manutenzione vengano realizzati tempestivamente. E’ un nostro diritto“, concludono piccati.