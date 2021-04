Quale futuro per l’artigianato trentino?

E’ tutto in salita la ripresa degli artigiani trentini: 3000 vivono una situazione critica, chi lavora col turismo ha perso l’80% del fatturato e l’occupazione è calata dell’1,8%. La speranza ? Il Super bonus.

Il 2020 si è concluso con una perdita media del 30% con punte dell’80% e quindi parlare di rilancio per l’anno in corso sembra proprio un’utopia. Se le cose andranno per il meglio si potrebbe riuscire a contenere le perdite, recuperare l’occupazione e gettare le basi per un positivo 2022.

Tutto sommato l’occupazione ha tenuto se consideriamo che a livello numerico si sono persi “solo” 564 posti su 31 mila.

Ma se da una parte il comparto manifatturiero tiene, quello edile punta al rilancio, la situazione in quello turistico è drammatica. Difficilmente in questo settore ci si potrà rilanciare con forze proprie, urgono i ristori, sgravi fiscali e se possibile anche una quota del Recovery Plan. In altre parole serve denaro contante per evitare una serrata generale.

Fortemente a rischio il trasporto turistico, le lavanderie, gli organizzatori di eventi, l’artigianato artistico e perfino i fotografi; attività che saranno le ultime a rilanciarsi nel momento in cui l’economia riprenderà a correre.

Si teme che molte attività sia congelate in attesa di decidere il proprio futuro. Basterà il Super bonus a dare una scossa al settore? Di certo un settore edile in attività innesca un indotto che coinvolge persino ristoranti ed alberghi.

A fianco di quello è necessario però anche lo sblocco delle opere pubbliche facendo partire prima delle grandi opere, quelle minori che però coinvolgono artigiani locali. Una mano la darà anche il turismo se e quando potrà riprendere a pieno ritmo, insomma è iniziato il conto alla rovescia per la partenza che però ancora non è dato sapere se sarà vera o falsa.