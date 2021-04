Obiettivo fiera: preparazione specifica per le imprese sui “nuovi” eventi

Le fiere, siano esse in presenza e virtuali, sono un canale strategico per la promozione delle imprese e la generazione di nuovi contatti.

Trentino Sviluppo e Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con Riva del Garda Fierecongressi, promuovono il progetto “Obiettivo fiera”, percorso di incubazione fieristica rivolto alle imprese trentine attive nei settori alimentare, legno-arredo e wellness. Le imprese selezionate saranno coinvolte nei mesi di maggio e giugno in un percorso di accompagnamento dedicato alla partecipazione a eventi fieristici nazionali e internazionali, con aggiornamenti sulle modalità innovative emerse nell’era Covid e tutte le informazioni per prepararsi al meglio anche in vista del ritorno in presenza. Il bando è già on-line sul sito di Trentino Sviluppo, nella sezione “Bandi e appalti”, ed è possibile inviare la propria manifestazione di interesse entro il 7 maggio prossimo.

Al via “Obiettivo fiera”, la nuova proposta di preparazione sulla partecipazione fieristica rivolta alle imprese con sede legale e/o operativa in Trentino. Si tratta della prima edizione dell’iniziativa, nata dalla positiva collaborazione con Riva del Garda Fierecongressi, avviata nell’ambito della fiera Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza.

Le imprese interessate possono presentare la propria candidatura entro il 7 maggio 2021, sulla base delle indicazioni presenti nel bando pubblicato oggi nella sezione “Bandi e appalti” del sito trentinosviluppo.it. Il percorso sarà attivato con un minimo di otto iscritti.

Le aziende che manderanno la manifestazione di interesse potranno essere contattate per un audit conoscitivo volto a determinare l’attitudine a sviluppare azioni efficaci sui mercati esteri.

Le realtà selezionate avranno accesso al percorso, composto da quattro moduli da quattro ore ciascuno, dedicati rispettivamente ai temi: pianificare una fiera, progettazione degli stand, comunicare la fiera e comunicare in fiera, comunicazione digitale.

Gli incontri si terranno, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, in parte in modalità virtuale, in parte in presenza presso il Centro Congressi di Riva del Garda.

Per le imprese ammesse la partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a internazionalizzazione@trentinosviluppo.it.

