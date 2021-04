Nuovo Ospedale di Trento: Guerrato vince il più grande appalto della storia del Trentino. Fra 12 mesi l’inizio dei lavori

È il consiglio di Stato a mettere una pietra tombale sull’intrigata gara di appalto per i lavori del nuovo ospedale di Trento accogliendo il ricorso della Guerrato Spa, l’impresa di Rovigo, annullando l’aggiudicazione alla Pizzarotti Spa, la società di Parma.

Dopo oltre 11 anni di vari colpi di scena nelle aule della giustizia amministrativa arriva la svolta decisiva nella costruzione dell’ospedale. Si parla di 9-12 mesi per l’avvio del cantiere e di circa tre anni per l’inaugurazione del nosocomio trentino.

La Provincia si occuperà ora di prendere contatti con la società vincitrice dell’appalto, la quale realizzerà l’edificio attraverso una procedura di project financing.

Non si dovrà attendere la decisione del Tar in giugno, in quanto è quasi sicuro che il giudizio verrà dichiarato estinto per cessata materia del contendere, visto che l’attore era proprio Guerrato.

Dopodichè inizierà la fase di valutazione della sostenibilità ambientale: il progetto verrà discusso con le strutture provinciali, con il Comune di Trento e con l’Azienda Sanitaria, le quali potranno proporre delle modifiche, nei limiti dei parametri ambientali previsti dal bando.

A questo punto l’azienda avrà a disposizione 90 giorni per discutere le modifiche proposte e presentare il progetto definitivo. Da qui si procederà con il closing finanziario, che definirà il piano economico finanziario del progetto, la modalità dei finanziamenti ed il progetto esecutivo.

Solo in questo momento si potrà partire con la preparazione del cantiere. 3 anni e 225 giorni, progettazione inclusa, è la durata prevista dell’appalto.

Si tratta di un appalto da 1,68 miliardi per un progetto al quale la Provincia aveva durante l’iter burocratico apportato alcune modifiche: realizzazione delle sale operatorie, superfici, qualificazioni energetiche.

La nuova struttura è attesa da ben 10 anni: dai 20 milioni 628 mila euro per la progettazione ai più di 313 milioni solo il costo di costruzione (iva compresa), al quale si aggiungono i 40 milioni per arredi e apparecchiature sanitarie e 217 milioni per pertinenze esterne (parcheggi), sistemazioni interne ed esterne e viabilità.

Minore la spesa per il trasloco dal santa Chiara che ammonterebbe a “soli” 700 mila euro. La gara d’appalto come si ricorda aveva avuto un brusco stop nell’agosto del 2018 quando la dirigente Livia Ferrario era stata inserita da Ugo Rossi nell’allora commissione giudicante del NOT ed era risultata incompatibile perché facente parte della dirigenza della provincia che aveva predisposto lo stesso bando. Per questo si è dovuto ricominciare tutto dall’inizio. Un caso eclatante che aveva causato al Trentino milioni di euro di danni.