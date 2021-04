Lite in famiglia, arrivano 4 macchine della Polizia. Ma è un falso allarme

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi poco dopo le 14.00 in via Maccani dove sono arrivate a sirene spiegate 4 pantere della squadra mobile.

In molti hanno pensato fosse successo qualcosa di terribile visto lo spiegamento di forze messo in campo. In quel momento stava volteggiando sopra il cielo di Trento un elicottero ed in molti hanno legato le due cose pensando al peggio.

Tutto è iniziato con delle grida partite da dentro un appartamento ubicato in cima in via Maccani all’altezza di via Antonio Abondi nel quartiere di Cristo Re. A lanciare l’allarme una vicina di casa che sentiva litigare una coppia, lei italiana, lui marocchino.

Quest’ultimo è persona molto conosciuta per atti di violenza, per questo, pensando al peggio la polizia di Stato ha pensato intervenire in forze sul luogo della lite.

In realtà si trattava di una scaramuccia fra i due che non è sfociata in nessun atto di violenza.

Ma l’arrivo degli uomini della mobile ha comunque innervosito il marocchino che ha inveito contro di loro alzando più volte il dito medio all’indirizzo dei poliziotti. Dopo circa un’ora tutto è tornato alla normalità. (nella foto l’intervento della polizia)

