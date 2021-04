Febbre da trading: anche in Italia aumentano gli aspiranti trader

Dati recenti forniti dalla Consob testimoniano come il trading online stia vivendo un momento di vero e proprio boom.

In tal senso è sufficiente analizzare il mercato italiano che, tra il 2018 ed il 2019 ha visto aumentare il numero di broker online attivi di quasi l’85%. Una crescita che, dati alla mano, significa quasi raddoppio delle piattaforme attive: un eventualità che, nel nostro paese, non si verificava da circa dieci anni.

Le ragioni dietro questa espansione esponenziale sono con ogni probabilità innanzitutto tecnologiche: oggi infatti, per accedere alle borse di tutto il mondo e iniziare ad investire, è sufficiente avere a disposizione un qualsiasi dispositivo tra computer, tablet e smartphone. Dopodiché basta connettersi ad internet ed iscriversi ad uno dei tanti broker cui si faceva riferimento addietro.

Pubblicità Pubblicità

Ma non solo, visto che, al giorno d’oggi, la rete aiuta anche a formare tutti gli aspiranti trader che non vedono l’ora di mettersi alla prova con il mondo finanziario. Per iniziare ad approfondire le basi del trading online infatti è sufficiente consultare le varie guide ed i corsi proposti da piattaforme dedicate quali Corsotradingonline.net, sito molto autorevole sul trading che permette di accedere a contenuti dettagliati che mostrano le tecniche e le strategie migliori di investimento.

Come iniziare a fare trading – Detto questo, chiunque voglia iniziare a fare trading deve compiere un passo che viene addirittura prima dello studio. Questo passo è di natura mentale, o meglio emotiva. Diversi esperti del settore concordano infatti nel ritenere le emozioni una delle ragioni per cui molti trader, specie quelli alle prime armi, finiscono con l’investire in maniera sballata. In borsa il giusto approccio è semplicemente fondamentale: chiunque si limiti a seguire l’istinto, spesso e volentieri finisce per farsi male.

Lo stesso si dica per tutti coloro che si lasciano prendere dall’ansia o dallo sconforto di fronte ai primi risultati negativi e che magari provano a recuperare in fretta e furia aumentando a dismisura la quantità di operazioni effettuate. Ebbene, il modo migliore per operare in maniera consapevole consiste invece nel tenere a bada le proprie emozioni: nel considerare il trading come un lavoro e, soprattutto, nel pianificare in anticipo la stragrande maggioranza degli investimenti che si effettueranno durante una singola sessione.

Pubblicità Pubblicità



Come pianificare le proprie operazioni – Per pianificare una o più operazioni finanziarie è fondamentale avere una strategia solida: un piano d’azione che ogni trader prepara ancor prima di accedere alle borse o ai mercati. Da questo punto di vista è importante sottolineare come anche un neofita delle negoziazioni possa avere la propria strategia: per prepararla infatti non si fa altro che partire dal proprio profilo e dalle proprie caratteristiche di trader.

Questo vuol dire che ogni investitore tiene conto innanzitutto del proprio livello di preparazione e esperienza, ma non solo: una buona strategia infatti è strettamente legata anche al budget e al tempo che si hanno realmente a disposizione.

Come scegliere il giusto broker – Ultima, ma non ultima, la scelta di un broker che sia davvero adatto alle proprie esigenze. Come anticipato in precedenza, l’offerta di broker al giorno d’oggi è semplicemente spaventosa e non si deve commettere l’errore di pensare che tutti i siti siano uguali. Al contrario, le singole piattaforme consentono di accedere a mercati e strumenti finanziari selezionati, ma non solo.

Alcuni broker infatti forniscono condizioni d’uso e, in certi casi, persino modalità operative a volte uniche nel loro genere. Ecco perché un trader consapevole deve innanzitutto capire quale sia l’intermediario più adatto al proprio profilo, prima ancora di iniziare a scegliere gli asset su cui andrà ad investire