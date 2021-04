Erdogan risponde a Draghi: “è stato di una totale impertinenza, danneggiate le relazioni”

Dopo una settimana esatta da quando, alla Conferenza Stampa Mario Draghi si era detto dispiaciuto per l’umiliazione che la Presidente della Commissione, Von der Leyn aveva dovuto subire ad Ankara, definendo Erdogan un “dittatore di cui si ha bisogno”, arriva la dura risposta della Turchia.

Infatti, se sulle prime il Governo turco si era limitato ad invitare il Premier italiano a guardare alla storia nazionale, facendo palese riferimento al ventennio fascista, ieri il Presidente della Turchia attacca, facendo alzare il livello di tensione trai due Paesi: “ Prima di dire una cosa del genere ad Erdogan devi conoscere la sua storia, ma abbiamo visto che non la conosci. Sei una persona nominata e non eletta”, puntando il dito proprio sulla fragile situazione italiana.

Per Erdogan, quella di Draghi si tratta di una totale impertinenza, una volgarità con cui il nostro Premier avrebbe danneggiato lo sviluppo delle relazioni Turchia – Italia. “ In un momento in cui speravamo in cui le relazioni tra Turchia e Italia raggiungessero un buon punto, quest’uomo di nome draghi purtroppo ha fatto crollare i legami”: sostiene il Presidente turco.

Dietro la chiara risposta turca, si apre il grave incidente diplomatico durante un vertice ad Ankara, conosciuto ormai da tutti come Sofagate. Ovvero quando, ospitando il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel e la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen nella capitale turca, la Presidente era rimasta senza una sedia dove accomodarsi.

Nei giorni successivi i funzionari turchi avrebbero poi spiegato di aver applicato le istruzioni del Protocollo ricevute da Bruxelles.

Nonostante tutto, i rapporti tra i due Stati starebbero già pagano per la scelta del Governo di Ankara di sospendere i contratti con le aziende italiane, mettendo a rischio un commercio che vale più di 10 miliardi di euro l’anno.

Inoltre, il clima teso rischia di ripercuotersi anche sul fronte migratorio, con Ankara che già da mesi era tornata a minacciare l’Europa a fronte dei già 4 milioni di rifugiati siriani nel Paesi, dopo l’accordo del 2016.