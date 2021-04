Duemila dosi pronte per lo spaccio: arrestate due persone per spaccio a Trento

Ieri sera, poco dopo le 20, i Carabinieri di Trento hanno tratto in arresto due uomini, B.M. 32enne e M.E. 25enne, residenti nella provincia e responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio.

I militari, impegnati in un servizio perlustrativo ordinario di controllo del territorio, nei pressi dell’uscita autostradale di Trento sud, hanno fermato e sottoposto a verifiche una Opel Corsa, con a bordo i due soggetti, dopo essere stati insospettiti per la non lineare condotta di guida dell’autista, alla vista della pattuglia.

Poco dopo, il sospetto è stato suffragato dal rinvenimento di una busta, contenente quasi un chilo di marijuana, occultata nel vano porta-ruota all’interno del bagagliaio del veicolo.

Condotti in Caserma, i due sono stati dichiarati in arresto e nel corso della successiva perquisizione domiciliare, estesa all’abitazione di uno degli arrestati, a Nago Torbole, i Carabinieri hanno recuperato ulteriori 5 grammi di analogo stupefacente e 4 di cocaina, oltre a due bilancini di precisione e circa mille euro di denaro contante, ritenuto riconducibile all’attività di spaccio.

Gli esami di laboratorio, eseguiti dal L.A.S.S. Carabinieri in Laives, hanno consentito di quantificare il numero di dosi ottenibili dallo stupefacente sequestrato, in più di duemila. I due arrestati, peraltro già gravati da specifici precedenti di polizia, sono stati ristretti presso la casa circondariale di Trento, in attesa dell’udienza di convalida.

