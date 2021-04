Andalo, la Valle di Non e il Rifugio Pedrotti nella didattica a distanza del Museo Storico Trentino

Allo scoppio dell’emergenza sanitaria sono state molte le iniziative per aiutare le scuole nella programmazione della didattica a distanza.

Tra tutte ha riscosso un certo successo il progetto “STORIA.EDU” ideato dalla Fondazione Museo Storico del Trentino: un progetto che ha messo a disposizione degli insegnanti, degli studenti e degli appassionati di storia nazionale e regionale, lezioni e laboratori on-line.

Molte sono le videolezioni del progetto “STORIA.EDU” che vanno dalla storia per gli studenti delle scuole medie, all’Educazione Civica, fino agli anniversari di importanti avvenimenti storici.

Tra queste emergono le puntate di “Un’immagine, una storia”; lezioni che ripercorrono attraverso fotografie e cartoline storiche del Museo la storia di un luogo, di un’infrastruttura, di un monumento o di un paesaggio regionale. In particolare alcune di queste lezioni sono state dedicate a Andalo, alla Valle di Non e al Rifugio Pedrotti, riscuotendo un certo successo di visualizzazioni.

Andalo è ricordata in una suggestiva cartolina del 1912 per ripercorrere attraverso questa storica immagine l’evoluzione turistica del paese e del suo paesaggio. Un viaggio che va dalle sue origini come località dedicata all’alpeggio estivo, allo sviluppo in masi con stalle e fienili, fino allo sviluppo in località turistica con la costruzione dei primi alberghi e degli impianti sciistici.

La Valle di Non è vista dal Monte Ozolo, in una fotografia del 1934, per far conoscere agli studenti l’evoluzione del suo paesaggio da territorio rurale a località mondiale nella produzione delle mele.

Uno scatto storico sull’antico percorso del torrente Noce, del suo capoluogo, Cles, che allora contava 3700 abitanti e sull’antica strada che scendeva verso Tuenno. Un paesaggio messo a confronto con l’attuale, modificato dalla creazione della diga di Santa Giustina e dallo sviluppo intensivo della produzione delle mela.

Infine, in una recente puntata è ricordata la storia di uno dei rifugi più importanti delle Dolomiti di Brenta, il Rifugio Pedrotti. Una cartolina del 1914 riproduce alla Bocca di Brenta il rifugio Pedrotti e attraverso quest’immagine si fa un viaggio nel passato dal primo rifugio, il Tosa, costruito nel 1881 dalla SAT, al nuovo rifugio voluto dai tedeschi dell’Alpenverein.

Il nuovo rifugio fu oggetto di molte contese tra i tedeschi e la SAT, finché nel 1914 passò alla Società Alpinisti Tridentini e venne dedicato a Tommaso Pedrotti, un soldato italiano caduto nel conflitto mondiale. Oggi il rifugio è considerato un monumento alla pace e all’amicizia tra i popoli italiani e tedeschi.

Le puntate di “Un’immagine, una storia” sono state curate dall’Area educativa della Fondazione Museo Storico Trentino e pensate per gli studenti e gli insegnanti delle scuole elementari. Le lezioni hanno riscosso un generale successo nel mondo del web per il loro viaggio semplice, ma originale nella storia regionale.

Tutte le puntate di “STORIA. EDU” sono visibili su canale YouTube e la pagina web del Museo Storico del Trentino: www.museostorico.it/index.php/Servizi/Area-educativa, www.youtube.com/user/museostorico/