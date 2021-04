Addio a Bruno Campadelli: era stato sindaco di Taio e presidente dell’Apsp Anaunia

Si è spento nella giornata di ieri, mercoledì 14 aprile, Bruno Campadelli, ex sindaco del Comune di Taio ed ex presidente dell’Apsp Anaunia.

Insegnante per una vita e per un periodo anche preside delle scuole medie di Denno, a fine mese Campadelli avrebbe compiuto 78 anni.

Classe ’43, dal 2005 al 2010 aveva guidato l’amministrazione comunale dell’allora Comune di Taio, oggi Predaia a seguito della fusione del 2015.

Dal 2013 al 2018, invece, aveva ricoperto il ruolo di presidente dell’Apsp Anaunia, la casa di riposo di Taio.

In queste ore la comunità intera si sta stringendo intorno alla moglie Anna e al figlio Mauro per far sentire tutta la propria vicinanza e provare ad alleviare il dolore per la scomparsa dell’amato Bruno.

Il funerale si terrà domani pomeriggio, venerdì 16 aprile alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Taio.

