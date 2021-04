Un nuovo accampamento abusivo, questa volta a Romagnano

L’eccessiva tolleranza ha permesso che di mese in mese l’accampamento abusivo di Romagnano si ampliasse, aumentando anche i propri residenti.

E dire che ci troviamo in un area di proprietà del Comune e nella visura catastale viene indicata come area indisponibile che per definizione indica “quei beni di proprietà di un ente pubblico concretamente destinati ad un uso e/o servizio pubblico, non essendo sufficiente per essi una mera programmazione “ de futuro” di destinazione ad opera pubblica”.

Per localizzare l’area diciamo che si tratta del terreno sul quale era stato costruito l’ex depuratore di Romagnano e che si trova in fondo ad un diritto di passo sterrato che inizia sul lato opposto della strada che porta alla

Stufi di non essere ascoltati, i residenti si sono rivolti al consigliere comunale Daniele Demattè ( Fratelli d’Italia) che così commenta: “Ho visionato personalmente l’accampamento e come testimoniato dalle foto oltre alla roulotte, c’è una casetta in legno, una sorta di tettoia, una vecchia macchina e giochi per bambini. Il paradosso è che il cancello d’accesso è chiuso con lucchetto che presumibilmente è stato messo dagli stessi abusivi”.

Trattandosi come detto di un’area di proprietà comunale, Demattè ha presentato un’interrogazione in Consiglio con la quale chiede se l’amministrazione comunale sia o meno a conoscenza dell’occupazione e dell’identità delle persone presenti.

Ma anche a che titolo si lascia l’area occupata e se sulla stessa siano attive le utenze relative all’acqua potabile e dell’energia elettrica e nel caso, chi le paga.

I residenti segnalano anche come siano frequenti feste con musica ad alto volume e come vengano accesi dei fuochi.

Purtroppo il caso del fabbricato di Piedicastello ex sede della cooperativa La Sfera è recente e l’incendio che fortunatamente ha arrecato danni solo all’immobile abbandonato e non agli occupanti abusivi, è arrivato dopo che le denunce in quel caso della Lega, non erano state ascoltate.