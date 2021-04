“Storie in regalo” a Lavis: letture all’aria aperta per bambini dai 4 agli 8 anni

Si intitola “Storie in regalo” la nuova iniziativa organizzata dalla biblioteca intercomunale di Lavis e Terre d’Adige che consiste in letture all’aperto per bambini dai 4 agli 8 anni in compagnia dei volontari Cristiano, Roshanthi e Silvia.

Sono previsti due incontri riservati a un massimo di sei nuclei familiari: sabato 24 aprile dalle ore 15.30 alle 16.30 nella Piazzetta degli Alpini a Lavis e sabato 1° maggio dalle ore 10.30 alle 11.30 sempre nella Piazzetta degli Alpini.

Chi volesse partecipare è tenuto a prenotare in biblioteca chiamando il numero 0461.240066 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo lavis@biblio.tn.it

In biblioteca riaprono inoltre la sala studio e il servizio internet. Anche qui è necessario prenotarsi sul sito o tramite l’app Tupassi, oppure contattando direttamente la biblioteca tramite e-mail o telefono.

Biblioteca che rimarrà chiusa per tutta la giornata di domani, giovedì 15 aprile, per corso di aggiornamento e venerdì 16 aprile al mattino per assemblea del personale del Comune.

