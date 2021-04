Rovereto: crolla il soffitto dell’edificio ex Orsi

Lunedì si è verificato il crollo del controsoffitto nel corridoio del terzo piano dell’edificio ex Orsi, in via Tommaseo, struttura che ospita la scuola media Alta Vallagarina e 19 classi del liceo Filzi.

Il crollo del contro soffitto dell’ultimo piano ha fatto cadere anche l’intonaco nella classe al piano di sotto proprio sul banco di un’alunna che per fortuna era assente.

Il piano terra non presenta danni mentre nei due piani superiori i tecnici hanno trovato segni di spaccature e di infiltrazioni.

Fortunatamente l’incidente non ha causato danni alle persone, in quanto non vi erano personale o studenti che transitavano nella zona al momento del crollo.

Per l’intera settimana la scuola non sarà agibile ed i ragazzi della scuola media seguiranno le lezioni in didattica a distanza, almeno fino a quando la ditta specializzata non effettuerà i rilievi del caso.

Gli studenti del liceo sono invece stati trasferiti presso la sede centrale in corso Rosmini, utilizzando gli spazi liberi visto che la didattica in presenza si svolge solo al 50%. Infatti erano presenti 356 allievi sul totale di 665. La scuola tra due anni si trasferirà a Volano.

