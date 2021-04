Povo: con la Pasqua Solidale raccolti 4300 euro

Il rendiconto della Pasqua di Solidarietà organizzata a Povo è pari a 4300 euro, 500 dei quali donati dalla locale Famiglia Cooperativa.

Un risultato in parte insperato che è arrivato sia grazie ai versamenti diretti che sono stati fatti sul conto corrente messo a disposizione della Parrocchia che con le donazioni fatte sia in occasione delle celebrazioni pasquali o presso l’edicola tabacchi Pegoretti.

La Pasqua di Solidarietà era stata organizzata oltre che dalla parrocchia, dalla circoscrizione, dalla Famiglia Cooperativa di Povo e dall’associazione Kaleidoscopio. Vi hanno preso parte anche la sede territoriale Servizio Welfare e Coesione Sociale e la scuola primaria “ Moggioli”.

Lo scopo è quello di attivare un fondo a sostegno delle famiglie in difficoltà sia per aiuti alimentari che per problematiche quotidiane.

Quello che colpisce è che non esistano più le così dette isole felici e come anche la ricca Povo si debba confrontare con una quotidianità fatta di fragilità spesso non emergenti, ma non per questo meno drammatiche.

Da qui nasce il fondo che potrà essere alimentato indipendentemente dalla Pasqua con versamenti sia sul conto corrente (Iban IT32B0830401810000010000807) oppure presso la tabaccheria Pegoretti. Chi volesse maggiori informazioni può chiamare il numero 3532-4246966.

