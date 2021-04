“Non è stato un incidente”: manifestazione di protesta ad Ala contro l’uccisione di Matteo Tenni

“Non è stato un incidente ma la normalità“. Questa è solo una delle frasi affidate al testo dei numerosi manifesti che già dal pomeriggio di lunedì campeggiavano per le strade di Ala in previsione della manifestazione organizzata per protestare contro l’uccisione di Matteo Tenni da parte di un carabiniere. Per l’occasione, erano stati distribuiti anche diversi volantini contro quella che secondo i promotori non sarebbe stata una ‘tragica fatalità’.

Ed è proprio nel comune della bassa Vallagarina che in serata (14 aprile) da piazza Giovanni XXIII, ha preso vita il corteo per quanto accaduto lo scorso 9 aprile nella frazione di Pilcante. Un evento organizzato da giovanissimi, divisi tra militanti anarchici, qualche studente e pochi comuni cittadini. Nessun disordine e anche la strana ‘storizzazione’ (di cui alleghiamo le immagini) di una decina di carrelli della spesa, non si sa prelevati da dove e forse accantonati in previsione di qualche entusiastico slancio di troppo, non ha destato certo la preoccupazione delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Si è ribadito in quella sede della ‘terrificante normalità di chi sa di poter inseguire un uomo, reo di non essersi fermato ad un posto di blocco, sapere dove abita, entrargli nel cancello di casa e, di fronte alla sua reazione, sparargli impedendo alla madre infermiera di soccorrerlo. Con la certezza che il giorno seguente verrà difeso pubblicamente da politici e giornalisti“.

Parole durissime che non è nostro compito commentare. La ricostruzione dei fatti spetta ora alla Procura di Trento. Quei fatti raccontano che alle 18 di lunedì 9 aprile Matteo Tenni, pregiudicato di 44 anni, salta davvero un posto di blocco dei Carabinieri dandosi poi alla fuga.

L’uomo, inseguito dai militari dell’Arma, si rifugia in casa. Armato di una accetta tenta l’aggressione ma viene ferito a morte da un colpo di pistola che per una tragica fatalità lo ha colpito alla gamba recidendogli l’arteria femorale. Una tragica fatalità, per l’appunto, o almeno di questo si è parlato dopo le prime informazioni pervenute sull’accaduto.

Per il carabiniere che ha esploso il colpo, apparentemente per legittima difesa, si è subito aperto un fascicolo ora depositato alla Procura della Repubblica. ‘Un atto dovuto’ secondo la volontà della pm Viviana del Tedesco. L’accusa per lui resta tuttavia al momento quella di omicidio preterintenzionale, con un’indagine aperta anche dal Tribunale militare. (ec)

