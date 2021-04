Melinda si conferma marca leader nel settore ortofrutta

Il Consorzio della Val di Non conquista il primo posto nella classifica di settore nell’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza sulle aziende con il miglior rapporto qualità-prezzo secondo il giudizio dei consumatori italiani.

Melinda si conferma leader italiano del settore ortofrutta. Nell’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) – la più ampia ricerca in materia mai realizzata in Italia – che ha stilato la classifica dei 400 brand con il miglior rapporto qualità-prezzo su 974 prodotti-aziende analizzati complessivamente secondo il giudizio dei consumatori, il Consorzio della Val di Non si è aggiudicato il primo posto della categoria “frutta”. Il brand Melinda è anche nella Top30 (alla 27° posizione) della classifica generale.

Un risultato non certo casuale, ma frutto della strategia diversificata con cui opera Melinda, che da anni si impegna per presidiare più canali e costruire relazioni di qualità con i target d’interesse: la grande distribuzione da un lato e i grossisti e i fruttivendoli dall’altro, mettendo sempre al centro il consumatore.

Proprio nell’ottica di rispondere alle sempre più svariate ed esigenti richieste dei consumatori, oltre che di presidiare altri spazi e reparti, l’azienda sta introducendo sul mercato prodotti fortemente distintivi, utili a soddisfare specifici bisogni come le nuove varietà Club, frutto di un lungo ed accurato processo di selezione, e i prodotti trasformati, sempre più numerosi e distribuiti, in grado di aggiungere una importante componente di servizio al prodotto a marca.

A contribuire alla brand awareness, che tocca oggi in Italia livelli vicinissimi al 100%, ed alla brand equity di Melinda, le campagne di comunicazione sui main media, con gli spot del Consorzio pianificati in modo integrato fra TV, radio e mezzi digitali e social e lo sviluppo di progetti con focus su temi specifici quali la sostenibilità, eventi di promozione e numerose collaborazioni con partner d’eccellenza, a cominciare da quella con Autogrill.

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e soddisfazione ed è la dimostrazione di come la strada che abbiamo intrapreso, basata sul costante miglioramento della gestione strategica e operativa prevedendo sempre lo sviluppo di attività utili a differenziarci dai competitors, sia quella corretta. In un mercato sempre più affollato, che tende ad appiattirsi, la capacità di contraddistinguersi ed eccellere è oggi vitale. Mai come ora il concetto <o ti distingui o ti estingui> è valido e centrale” commenta Paolo Gerevini, Direttore Generale del Consorzio Melinda. “Melinda non è solo una mela eccellente ma è una marca in grado rappresentare un mondo valoriale ben specifico, apprezzato e riconosciuto”.

