Export fuori Europa: oggi il convegno per il settore agroalimentare

Il settore agroalimentare vanta performance positive anche in periodo di restrizioni da pandemia. Le esportazioni trentine in questo ambito, per quasi il 50%, hanno come destinazione Paesi al di fuori dell’Unione Europea.

Per questo tipo di commercio, però, in molti casi è necessario essere accreditati a livello ministeriale o ottenere specifiche certificazioni. È importante quindi farsi trovare preparati in vista di nuove opportunità commerciali.

Si parlerà proprio di questo, con interventi di esperti e testimonianze aziendali, nel webinar “Chi ben comincia è a metà dell’opera. Procedure di accreditamento all’esportazione extra UE di prodotti alimentari”, promosso da Trentino Sviluppo in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento. L’appuntamento è in calendario per mercoledì 14 aprile con inizio alle ore 11.00. La partecipazione è gratuita. È possibile iscriversi entro il 12 aprile dal sito trentinosviluppo.it.

Pubblicità Pubblicità

Il comparto agroalimentare italiano è stato uno dei settori che ha retto meglio nella pandemia mondiale. A livello nazionale, infatti, anche nel 2020 è stato registrato un +1,7% dell’export. Performance migliore, ad esempio, di quella registrata nelle vicine Francia e Germania.

In Trentino l’export agroalimentare vale 766,4 milioni di euro e rappresenta il 22% delle esportazioni totali. I settori di punta sono quelli di vino e bevande (53,4%), ortofrutta fresca (12,8%) e prodotti lattiero-caseari (11,3%). Il 49% delle esportazioni agroalimentari trentine è diretto a paesi extra UE, che hanno specifiche esigenze, spesso ancora poco conosciute dalle imprese locali.

Da qui l’idea di offrire alle realtà trentine una nuova occasione di crescita e formazione in chiave internazionalizzazione.

Trentino Sviluppo e Provincia autonoma di Trento promuovono infatti un webinar per approfondire le nuove tendenze sviluppate a seguito della pandemia, oltre ai motivi e alle modalità per ottenere l’accreditamento all’esportazione dei prodotti alimentari di origine animale e vegetale nei mercati extra Ue. Il programma prevede i saluti introduttivi di Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento, e Giulia Zanotelli, assessore provinciale all’Agricoltura e ambiente.

Pubblicità Pubblicità



«Questo seminario – sottolinea l’assessore Achille Spinelli – è frutto della positiva collaborazione tra la Provincia e Trentino Sviluppo per la definizione e il perfezionamento di strumenti volti ad accompagnare le imprese agroalimentari trentine sui mercati internazionali ed in particolare quelli extra europei. Essere presenti sui mercati internazionali rappresenta oggi una precondizione per sopravvivere e prosperare. Il mercato locale da solo non è sufficiente. Per questo è importate dotarsi degli strumenti e delle competenze necessarie».

«Il tema dell’internazionalizzazione sarà sempre più centrale per le imprese. Il settore agroalimentare – osserva l’assessore Giulia Zanotelli – si è distinto per le sue produzioni caratterizzate da eccellenza, qualità e sostenibilità, riconosciute a livello internazionale. La Provincia sta promuovendo l’innovazione, la ricerca e la formazione per rendere le nostre imprese ancora più competitive. Un altro tassello importante – ha proseguito – è quello del sostegno dei giovani nell’avvio di nuove realtà imprenditoriali. Stiamo pianificando diverse nuove iniziative, tra cui anche un disegno di legge sul biologico».

Il webinar proseguirà poi con l’intervento: “Il settore agroalimentare in tempi di Covid: colonna portante dell’export made in Italy. Focus sugli scambi e le nuove tendenze nei Paesi extra UE”, a cura di Denis Pantini, Responsabile Agricoltura e Industria Alimentare di Nomisma. Sarà affrontato poi il tema “Accreditarsi all’esportazione dei prodotti alimentari di origine animale e vegetale extra UE” con Alberto Mattivi, Dirigente Veterinario APSS U.O. Igiene e Sanità Pubblica Sezione Veterinaria e Giuseppina Pezzarossi, Coordinatrice Tecnici della Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica. Modera Mauro Casotto, direttore operativo di Trentino Sviluppo.

Iscriversi all’evento on-line entro il 12 aprile dal sito trentinosviluppo.it.

Seguiranno le testimonianze aziendali, con la partecipazione di Fabio Bomè e Stefano Capelli, Quality and Export Manager di Bomè Srl, e di Federica Finco, CEO e Responsabile Export di Casearia Monti Trentini Spa. Le conclusioni vedranno l’intervento di Raffaele Farella, Dirigente UMSE Internazionalizzazione e Relazioni Economiche della Provincia autonoma di Trento. Modererà l’incontro Mauro Casotto, Direttore Operativo di Trentino Sviluppo.