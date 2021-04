Domani e lunedì rubinetti a secco in alcune vie di Tuenno

Rubinetti a secco a Tuenno.

Il Comune di Ville d’Anaunia ha reso noto che, a causa di una riparazione urgente sulla rete dell’acquedotto comunale, nella giornata di domani, giovedì 15 aprile, l’erogazione dell’acqua potrebbe avere delle sospensioni a partire dalle 8.30 e fino a ultimazione lavori in via Tovel e in via Vanucla a Tuenno.

Stessa sorte toccherà a via Pasotti, via Morari e via E. Leonardi nella giornata di lunedì prossimo 19 aprile. Anche qui saranno eseguite delle riparazioni urgenti sulla rete dell’acquedotto e dalle 8.30 fino a ultimazione dei lavori l’erogazione dell’acqua potrebbe dunque subire delle sospensioni.

