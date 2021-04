Consiglio di amministrazione Asis: ultimi giorni per le candidature

Il sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale. È attualmente aperto il procedimento finalizzato alla nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione di Asis – Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento.

Gli interessati possono proporre la propria candidatura, accompagnata da curriculum, utilizzando il modello pubblicato sul sito del Comune e disponibile in forma cartacea presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (via Belenzani, 3/via Manci, 2 – orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16.30).

La candidatura va inviata via mail a protocollo@pec.comune.trento.it o via posta ordinaria all’ufficio Protocollo (via Maccani, 148) e dovrà pervenire entro le ore 12 di venerdì 16 aprile 2021. Tutte le informazioni necessarie possono essere richieste alla Direzione generale (tel. 0461 884148), in orario d’ufficio.

