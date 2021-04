Bloccate le prime 1.600 dosi di «Johnson & Johnson» in arrivo in Trentino, Fugatti: «Siamo in attesa che Ema ed Aifa si pronuncino»

Nella mattinata di domani giovedì 15 aprile i furgoni di SDA, corriere di Poste Italiane, dovevano consegnare in collaborazione con l’Esercito italiano, le prime 1600 dosi del vaccino Johnson & Johnson insieme ad altre 1400 dosi del vaccino AstraZeneca

Alcuni mezzi speciali di SDA, attrezzati con celle frigorifere, avrebbero dovuto prendere in carico le 3000 dosi di vaccino per consegnarle, nel corso della mattinata, alla “Farmacia ospedaliera Santa Chiara di Trento”. «Johnson & Johnson» è un vaccino monodose e per questo molto importante nelle strategie organizzative della nostra regione.

Ma mentre in Trentino continua spedita la campagna vaccinale che vede la nostra regione ai primi posti come anziani vaccinati scoppia la grana «Johnson & Johnson».

Infatti le 184 mila dosi arrivate a Pratica di Mare ieri per il momento non saranno consegnate alle regioni e quindi non arriveranno a breve nella nostra regione.

Il governatore Fugatti nel merito è stato piuttosto preciso: «Siamo in attesa che Ema ed Aifa si pronuncino sulla possibile somministrazione del vaccino»

Negli Stati Uniti 6 donne dopo la somministrazione del vaccino hanno sviluppato un raro disturbo che produce coaguli di sangue: il vaccino è sospeso. Nel mentre l’Unione europea ha rinviato la distribuzione: «Da chiarire il legame tra somministrazioni e trombosi». Il ministro Speranza ha preso posizione dopo la riunione fiume straordinaria con Aifa convocata ieri pomeriggio dove l’agenzia del farmaco comunque ha rassicurato che il vaccino è innocuo e sarà usato.

«Valuteremo nei prossimi giorni – ha detto il ministro – ma Johnson & Johnson dovrà essere usato. Abbiamo fatto una riunione con Aifa e scienziati, siamo in contatto con Ema e valuteremo nei prossimi giorni appena a Ema e Usa daranno informazioni definitive quale sarà la strada migliore»

LA CAMPAGNA VACCINALE IN TRENTINO – Il generale Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, ha firmato un’ordinanza nella quale viene data la priorità alla vaccinazione delle fasce d’età più a rischio, ovvero gli over 80 (che il Trentino ha quasi completato di vaccinare), la fascia 70-79 e le persone con particolari patologie.

In Trentino sono ad oggi 51.464 le somministrazioni a ultra ottantenni e 24.179 dosi che hanno riguardato la fascia 70-79 anni.

A seguire, non appena possibile, verranno presi in carico i cittadini con un’età compresa tra i 60 ed i 69 anni. Gli insegnanti e le forze dell’ordine dovranno quindi attendere, ad eccezione di chi ha già ricevuto la prima dose che verrà comunque vaccinato ma con un ritardo di 21 giorni. Questi, infatti, si vedranno arrivare sul cellulare un SMS con la data di somministrazione del vaccino Pfizer e Moderna, posticipata.

Il Trentino, naturalmente, seguirà le indicazioni nazionali.

Sul sito del Cup, alla voce prenotazioni, non si trova più l’icona per professori e militari, rimangono attive solo quelle destinate ai nati tra il 1947 ed il 1951, tra il 1942 ed il 1946, a coloro che mancano dal 1941 e precedenti ed alle persone con handicap o elevate fragilità, nonché per il personale sanitario.

La decisione è stata presa dopo l’attenta considerazione della circolare del Ministero, contenente le considerazioni di Aifa, nella quale si legge che non è possibile dilazionare la dose del secondo vaccino oltre i 42 giorni, sia per quanto riguarda Pfizer che per Moderna.

La soluzione ottimale sarebbe quella di rimanere in un range di 3-4 settimane, ma se fosse necessario ritardare l’importante è non andare oltre le 6 settimane. La posizione del Trentino a riguardo si evinceva già lunedì in un comunicato della Provincia, nel quale si affermava che la seconda dose a insegnanti e forze dell’ordine andava posticipata per permettere di coprire migliaia di anziani, permettendo una minor ospedalizzazione e mortalità di questa categoria.

Il piano vaccinale del Trentino è a buon punto con gli over 80, sta procedendo bene anche con la fascia 75-79 e con fragili e disabili mentre si trova in difficoltà per quanto riguarda i familiari conviventi, caregiven, genitori/tutori/affidatari di alcune categorie a rischio.

Le richieste delle associazioni che si occupano dei pazienti con malattie autoimmuni e delle loro famiglie, di coloro che hanno malattie oncologiche o sono in attesa di trapianto, si fanno pressanti ma l’Azienda Sanitaria non si è ancora mossa in tal senso.