Ambientalisti contro i campi da tennis al Brione

Questa è la volta del prezioso Monte Brione, zona di grande bellezza, area agricola di pregio con magnifici oliveti.

La mano privata aggredisce – nonostante i vincoli troppo spesso e troppo facilmente aggirati – le sue pendici con l’ampliamento di alcuni edifici e con la costruzione di un grande resort, qualificato come “agritur“. C’è poi la mano pubblica.

La precedente amministrazione ai piedi del Monte Brione ha progettato nuovi campi da tennis: le associazioni ambientaliste si erano opposte e avevano segnalato il danno per la comunità: inutilmente, come al solito. Basta guardarsi intorno.

A dirlo sono il WWF per il Trentino, Italia Nostra sez. Trento, Comitato Salvaguardia Olivaia, Comitato Sviluppo Sostenibile, Ass. Riccardo Pinter, Ass. LedroInselberg e il Comitato Tutela Marroni di Campi.

Secondo i comitati i campi da tennis erano previsti nell’area Riccamboni (tra viale Rovereto e S. Alessandro), ma sono stati “dirottati” ai piedi del Brione perché quei terreni, appositamente classificati dal PRG come verde sportivo, non erano più ritenuti idonei. La conversione a zona agricola primaria dell’area Riccamboni avrebbe dovuto compensare il sacrificio delle pendici del Brione. A tutt’oggi ciò non è stato fatto: resta da sperare che si proceda al più presto, prima che altro cemento si riversi nella campagna.

Giustificazione aggiuntiva dello spostamento alle pendici del Brione era stato il fatto che l’area su cui si sarebbero trasferiti i campi da tennis (“ex-Maceri“) – di proprietà comunale, un tempo cava di “prea morta” e ora parzialmente usata dal Comune come vivaio – era in parte degradata e conteneva un edificio in disuso. Avevamo replicato che quell’area andava piuttosto restituita all’agricoltura per continuità paesaggistica e agronomica e per compensare, seppure in piccola parte, il consumo di suolo agricolo avvenuto in altre parti del territorio.

Fu assicurato che il progetto sarebbe stato rispettoso del luogo, limitando l’impatto al minimo indispensabile. Essendo ormai edificata buona parte del primo lotto, sono realizzati tre campi da tennis, la tribuna a gradoni di cemento e un imponente cubo assurdamente emergente dal profilo della campagna ( forse una palestra ?), un grande edificio a uso spogliatoi . Il secondo lotto prevede altri due campi coperti, appoggiati alle pareti della ex cava. Servirà inoltre un ampio parcheggio e rimane il problema dell’accesso al compendio: sia chiaro che la bellissima strada della Cipriana, contornata da antichi muri in “prea morta“, un unicum nell’Alto Garda, non si deve toccare!

Pare sia stata avanzata la richiesta di copertura invernale dei campi in terra rossa esterni. Risultato finale: praticamente tutta l’area, circa 13.000 m², verrà urbanizzata e impermeabilizzata. Non solo la parte che non era agricola, ma anche l’oliveto e il vigneto, con buona pace degli abitanti del Brione e di S. Alessandro.

Paesaggisticamente, un disastro: evidentemente, è mancata una supervisione in grado di garantire che le opere progettate fossero compatibili con l’ambiente e ben inserite nel paesaggio. Che fare adesso?

Rimane il secondo lotto: sarà ancora possibile tutelare il paesaggio e risparmiare suolo?

La nuova Amministrazione ha dei margini per distaccarsi da questo impattante lascito di quella precedente. Chiediamo con forza che si vogliano limitare gli ulteriori impatti derivanti dalla realizzazione del secondo lotto. La difesa del territorio, del suo valore per i cittadini e per il turismo, richiede scelte coerenti: non occultare con altre sopraelevazioni l’oliveto alle spalle del nuovo spazio per il tennis; valutare seriamente il ridimensionamento del secondo lotto, considerato anche l’altissimo costo finale dell’intera opera.

Infine, – terminano i comitati – l’area su cui si trovavano in precedenza i campi da tennis in fascia lago: l’attuale amministrazione aveva annunciato l’eliminazione del parcheggio, il che avrebbe consentito un ampliamento del verde urbano. Ma ecco profilarsi subito l’ipotesi di occupare l’area con impianti sportivi per la pratica del paddle, con annesso bar. Ammesso e non concesso che si debbano realizzare strutture esclusive per ogni sorta di pratica sportiva, non è possibile trovare in Busa una collocazione meno impattante sotto il profilo paesaggistico?

Perché è così difficile comprendere che per tutelare quello che di bello è rimasto dobbiamo togliere piuttosto che aggiungere?