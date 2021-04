Al via il “Drive Through” a Trento sud: vaccinate oltre un centinaio di persone

È stato inaugurato a Trento, nel parcheggio del PalaTrento in via Fersina, il nuovo centro vaccinale con modalità “Drive Through”, organizzato dall’Apss con la collaborazione della Protezione Civile.

A partire dalle 14 e fino a dopo le 17 sono state vaccinate un centinaio di persone. Da domani però i vaccinati saliranno a 180 persone ogni giorno.

Per ora si vaccina la fascia di età 70-74 anni, direttamente nelle loro automobili, la prossima settimana però le somministrazioni potrebbero interessare anche le persone sotto i 70 anni.

La prenotazione sul sito dell’Apss era già attiva nella giornata di sabato con tempi decisamente rapidi. Infatti, chi provava a prenotarsi ieri aveva già la possibilità di venir accettato per la giornata odierna a Trento Fiere e per domani in via Ghiaie.

Dall’accettazione alla somministrazione sono trascorsi in media 3 minuti, a cui se ne aggiungono 15 di attesa, presso un punto stabilito all’interno del parcheggio, per scongiurare eventuali reazioni avverse al farmaco somministrato.

La speranza è quella di arrivare a somministrare fino a 600 dosi al giorno, nel momento in cui la struttura funzionerà al massimo delle sue potenzialità. Purtroppo all’ottima organizzazione e all’aumento del personale addetto c’è da segnalare gli arrivi dei vaccini che vanno avanti col contagocce. Per ora ci sono i vaccini fino alla fine della prossima settimana. Poi si vedrà.

La possibilità del Drive Through è stata messa in opera per permettere una maggior capacità vaccinale e, soprattutto, per il mantenimento del rispetto della distanza di sicurezza tra i cittadini. Infatti, nei punti di somministrazione in passato è capitato spesso che si creassero piccoli assembramenti di persone, immediatamente gestiti con efficienza dal personale sanitario.

Questa modalità di somministrazione verrà successivamente offerta ad altre fasce di popolazione, sulla base del piano vaccinale nazionale.

L’Azienda Sanitaria ricorda di non presentarsi con troppo anticipo all’appuntamento e di compilare i moduli per la vaccinazione, i quali sono scaricabili dal sito dell’Apss al seguente indirizzo: https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Moduli-vaccinazione-anti-Covid-19.

Sul posto era presente l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana, affiancata dalla direttrice dell’Unità operativa di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell’Apss Maria Grazia Zuccali. L’esponente della Giunta ha messo in luce gli aspetti positivi legati alla somministrazione del vaccino effettuata direttamente in auto: “Si tratta di una sperimentazione importante per il Trentino e l’intenzione dell’Amministrazione è di replicare questa soluzione alternativa ai classici centri vaccinali in altre zone della nostra provincia, laddove saranno individuati gli ampi spazi necessari anche per la sosta delle autovetture per un lasso di tempo di 15 minuti al fine di monitorare i soggetti dopo la somministrazione del vaccino”

Ad oggi in Trentino è stato vaccinato più del 75% dei 35 mila ultra ottantenni eleggibili alla vaccinazione, mentre da alcune settimane sono iniziate le somministrazioni ai cittadini che rientrano nella fascia di età compresa tra i 70 ed i 79 anni oltre che ai pazienti “ultrafragili” (affetti da fibrosi cistica, malattie rare, oncologici e dializzati). La maggiore disponibilità di dosi e l’ampliamento delle sedi e delle ore dedicate alle sedute vaccinali hanno consentito di passare da 8.000 a 16.000 vaccinazioni a settimana.