Aggressione shock alla troupe di Mediaset, coppia cubana massacra i giornalisti – IL VIDEO

Una situazione che ormai in Italia è fuori controllo e dove regna l’anarchia e la violenza. Quanto successo alla troupe di Mediaset non si era mai visto prima.

I fatti sono accaduti domenica sera, in corso IV Novembre a Cuneo, zona non nuova ad episodi di violenza e di degrado.

Una troupe di Mediaset – che stava effettuando un servizio per la trasmissione “Fuori dal coro” – è stata aggredita in modo molto violento da un 30 enne di origini cubane e la sua compagna armati di una catena con un lucchetto, con la quale ha colpito la giornalista e gli altri della troupe e sfondato il vetro dell’auto di servizio.

La giornalista stava per avvicinare una donna per intervistarla sul tema “ladri di case”, quando è intervenuto il compagno di lei che, con grande violenza, ha iniziato a minacciare e colpire la povera inviata alle braccia e alle gambe. Ferita, è stata portata all’ospedale e dimessa con una prognosi di 20 giorni.

La coppia cubana infatti aveva occupato abusivamente la casa di un italiano senza naturalmente pagare nulla. La donna cubana grida più volte alla giornalista «Tu sei morta»

Giorgia Meloni che ha diffuso il video sulle sue pagine sociale ha commentato: «Violenta aggressione nei confronti della troupe televisiva di “Fuori dal Coro”: un occupante abusivo, di nazionalità cubana, si è scagliato contro gli operatori, la sicurezza e una giornalista, quest’ultima finita in ospedale con 20 giorni di prognosi. Inaccettabile che chi svolge il proprio lavoro, nel segno della verità e giustizia, venga attaccato in questo modo brutale da personaggi discutibili come quest’uomo nel video. La mia solidarietà a tutta la troupe e auguri di pronta guarigione alla giornalista ferita. Ps. Ministro Lamorgese, questi occupanti abusivi così abituati a essere impuniti da permettersi anche un atteggiamento aggressivo e violento, li lasciamo indisturbati?»

«Vergognoso»- esordisce invece Matteo Salvini leader della lega – «Rinnovo la mia solidarietà a Mario Giordano e ai giornalisti di “Fuori dal Coro” per la brutale aggressione. Serve giustizia: La proprietà privata è sacra! Una casa, acquistata con i sacrifici di una vita, non è una “cosa da ricchi” e molte famiglie italiane sui soldi di un affitto fanno affidamento per tirare avanti.»