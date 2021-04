Vicinanza a Paola Farina: la libertà e i diritti umani vanno difesi con ogni mezzo

Spett.Le Direttore,

volevo esprimere gratitudine e vicinanza alla signora Paola Farina per le parole scritte nell’articolo pubblicato ieri sul suo giornale nella rubrica dedicata ai lettori «Io la penso così».

Vivo nelle Giudicarie, sono mamma ed estetista, ma a casa disoccupata da ottobre 2020. La signora Paola ha scritto parole profonde e vere, ogni persona deve essere libera di curarsi come meglio crede, perché si deve ricorrere all’obbligo?

In questi mesi niente è stato fatto per sensibilizzare le persone a rafforzare il sistema immunitario oppure a mangiare sano. Nessuno o pochi parlano di vita C e D, lattoferrina o altri preparati che aiutano a prevenire le infezioni.

Le mascherine all’aperto non sono obbligatorie, però nessuno lo dice anzi…

I bambini e gli anziani stanno vivendo mesi di sofferenza, non possiamo chiuderci dentro per sempre, il vaccino lo dice anche l’OMS che non da immunità e che comunque bisogna portare le mascherina. E stare distanziati a cosa serve?

Secondo il mio modesto parere questa terapia è una sperimentazione sull’essere umano perché penso che in questi pochi mesi non abbiano potuto farla in laboratorio. Non dobbiamo essere noi le cavie.

Gli anziani sono chiusi da mesi senza poter vedere i loro cari ma com’è possibile che sia successo tutto questo? All’inizio poteva essere così, ma ora a distanza di un anno no, c’è qualcosa che non va, c’è qualcuno che non vuole che finisca, molti paesi nel Mondo hanno aperto e non usano più ne mascherine ne distanziamenti, la Russia ha il suo vaccino e ognuno è libero di farlo o meno, la Florida e il Texas sono aperti e liberi, San Marino in Italia aprirà tra pochi giorni tutto.

Facciamoci due domande. Mettete le etichette che volete alle persone che da tempo hanno aperto gli occhi e vedono chiaramente che qualcosa non va, ma la libertà personale e i diritti umani vanno difesi con ogni mezzo.

Loredana Voltolini

