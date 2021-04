Rissa all’Urban City di corso Rosmini. Le forze dell’ordine intervengono per sedare gli animi

Ieri pomeriggio all’Urban City, in Corso Rosmini, si è verificata l’ennesima lite tra giovani minorenni. Il motivo pare sia riconducibile al furto di un cellulare, poi restituito al malcapitato.

Un passante ha allertato la polizia, permettendo che l’alterco non si trasformasse in una rissa fuori controllo. La pattuglia, giunta sul posto per sedare gli animi, si è occupata di identificare il gruppo e di dividere i contendenti, venendo poi raggiunta dai vigili urbani e dai carabinieri.

La situazione si è poi tranquillizzata, senza il ricorso a denunce in quanto il telefonino è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Un giovane è stato però accompagnato in pronto soccorso per gli opportuni accertamenti.

Secondo alcune fonti uno dei ragazzi che ha partecipato all’episodio sarebbe una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine perché salito clamorosamente alla ribalta oltre un anno fa per un fatto analogo che fece parlare molto.

Questo episodio si inserisce a pieno titolo nella normalità di ciò che accade nella zona di piazza Rosmini da purtroppo molto tempo. Gli esercenti della zona sono quotidianamente costretti ad assistere a scene di questo tipo, in cui i protagonisti sono ragazzi di 14-20 anni.

Questi si picchiano per il gusto di farlo e per affermare la loro supremazia sui coetanei, i quali sono preoccupati di venir presi di mira per un semplice sguardo mal interpretato o di venir puniti se si permettono di ribellarsi a ciò, attraverso una segnalazione o una denuncia.

Purtroppo la situazione della zona è nota e più volte segnalata. Le testimonianze parlano di degrado diffuso tra i più giovani presso “L’Urban Center” di Rovereto.

In alcuni casi ci sono dietro delle famiglie con storie difficili. I protagonisti sono tutti giovani dai 13 ai 18 anni che passano il tempo a ubriacarsi, drogarsi e, sempre secondo le segnalazioni, anche a prostituirsi. Giornate passate fumare spinelli, a molestare per gioco i passanti o peggio a perpetrare atti di bullismo contro i più deboli.

La politica ad oggi non ha ancora preso una ferrea posizione nel tentativo di risolvere i problemi che stanno dietro a comportamenti di degrado e di criminalità.

Più volte i partiti di opposizione hanno sollecitato le istituzioni ad intervenire in maniera marcata in modo da trasformare un motivo di disturbo sociale in una occasione di riscatto sociale. Ma per ora il fenomeno anziché regredire è in sensibile aumento.

Più volte i commercianti della zona hanno lanciato in grido di allarme. Mauro Grassi, direttore del centro commerciale ancora 3 anni fa denunciava che «Da mesi siamo vessati da ragazzini delinquenti, gli atti vandalici sono all’ordine del giorno; scendono nei garage o stazionano sul giro scale e bevono, si fanno le canne, riempiono i muri di scritte e di graffiti. Così non si può andare avanti…». Sono passati quasi 3 anni da allora. (Foto di repertorio scattata in un precedente intervento nella zona)