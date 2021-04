Mezzocorona: 380 mila euro dalla Provincia per il nuovo centro anziani

In questi giorni la Giunta Fugatti ha valutato il nuovo progetto per il centro anziani di Mezzocorona, concedendo in via definitiva il contributo di circa 380 mila euro.

Il progetto, presentato e curato dall’amministrazione comunale di Mezzocorona, prevede la costruzione di un fabbricato moderno a due piani al posto dell’edificio di piazza S. Gottardo che ospitava gli ambulatori medici, con ampi spazi interni ed esterni, che valorizzi anche il vicino edificio “ex Mulino”.

Il consigliere provinciale Denis Paoli esprime la propria soddisfazione: «Dopo anni di attesa per una struttura adeguata e al passo coi tempi da destinare agli anziani di Mezzocorona, siamo finalmente vicini alla meta – sono le parole del consigliere della Lega –. La sua nuova collocazione, al centro del paese, la renderà certamente più godibile da parte dei suoi fruitori».

«È infatti dai tempi in cui sedevo tra i banchi del Consiglio comunale di Mezzocorona che si parla della necessità di dare una nuova sede, più funzionale e attrezzata, al centro anziani – conclude Paoli –. Esprimo quindi la mia felicità per il progetto presentato dall’amministrazione comunale e soddisfazione per il finanziamento dell’opera da parte della PAT, soddisfazione doppia ora che ricopro la carica di consigliere provinciale».