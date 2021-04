“Ex Pre Metal” di Rovereto: al via un piano di reindustrializzazione dell’area

Trentino Sviluppo ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse all’insediamento di nuove attività industriali nell’area “ex Pre Metal” di via Fornaci a Rovereto.

Tramite avviso pubblico bandito da pochi giorni sul proprio sito web, Trentino Sviluppo ha avviato la ricerca di una realtà industriale privata per garantire la continuità produttiva dell’area “ex Pre Metal” di Rovereto che dal prossimo 14 giugno tornerà disponibile.

L’area si estende su un lotto di 14.784 metri quadrati nella zona industriale di Rovereto in via Fornaci, a pochi minuti dall’autostrada A22. Comprende un complesso di spazi costituito da uno stabile produttivo, con struttura in acciaio, e diverse pertinenze, tra cui manufatti destinati a locali accessori e di stoccaggio, parcheggi di proprietà esclusiva e angolo verde nel rispetto degli standard urbanistici. Non è prevista la dotazione di uffici ma l’eventuale necessità può essere soddisfatta includendo parte di un edificio antistante, sempre di proprietà di Trentino Sviluppo.

La base d’asta è fissata in 70 mila euro più Iva all’anno e l’offerta dovrà essere avanzata con una proposta economica al rialzo per una durata di almeno sei anni, rinnovabili. Il migliore valore economico di mercato offerto non sarà tuttavia l’unico indicatore tenuto in considerazione.

Le condizioni poste nel bando superano, infatti, la semplice rioccupazione dell’area e mirano ad individuare un vero e proprio partner con il quale Trentino Sviluppo possa attivare un solido progetto di insediamento con significative ricadute socio-economiche per il territorio trentino.

Il bando impegna pertanto l’azienda che si insedierà alla pianificazione di investimenti sulla produzione per almeno 500 mila euro, nei primi tre anni, e all’assunzione stabile, entro un anno dall’avvio dell’attività, di almeno 20 lavoratori scelti tra il personale in mobilità della ditta Iamec di Rovereto e tra le liste dei disoccupati trentini, possibilmente giovani. Oltre alla proposta economica, sarà dunque valutato il piano industriale delle imprese candidate in base al grado di innovatività dell’attività in arrivo e alla capacità di sostenere il rispetto dei vincoli occupazionali e di investimento richiesti.

L’avviso e tutta la documentazione necessaria, compresi i chiarimenti forniti dagli uffici di Trentino Sviluppo alle aziende nel periodo di apertura del bando, si trovano sul sito trentinosviluppo.it nella sezione “Bandi e Appalti”. La domanda va presentata a Trentino Sviluppo entro le ore 12.30 di venerdì 30 aprile.