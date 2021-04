Elisoccorso Trentino «figlio di un Dio Minore?» Luca Guglielmi interroga la Giunta

Tra le interrogazioni con risposta immediata discusse stamane in aula del consiglio provinciale c’era anche quella presentata dal consigliere Luca Guglielmi.

Il rappresentante dell’associazione Fassa ha chiesto alla giunta quante volte nel corso del 2020 e del 2021 nei comuni della Valle di Fassa, ci si sia avvalsi del Servizio di elisoccorso altoatesino Aiut Alpin Dolomites sul totale degli interventi realizzati e se sia vero che la Provincia paghi a Bolzano 140 euro al minuto per il servizio, a fronte dei 62,48 euro riconosciuti ad Aiut Alpin Dolomites.

Secondo i numeri snocciolati da Guglielmi su ogni intervento di Aiut Alpin Dolomites in territorio trentino la provincia di Bolzano si metterebbe quindi in «tasca» circa 80 euro al minuto. Si tratterebbe quindi di circa 4.000 euro per ogni intervento.

Pubblicità Pubblicità

Il presidente Fugatti, consegnando al consigliere una tabella sui voli dell’elisoccorso della Pat nella zona di Fassa, ha risposto che non si possono fare paragoni in termini di efficienza e soprattutto a quella che viene definita “tempo dipendenza” per il soccorso.

Nella replica Guglielmi ha detto che il tema del soccorso è una questione seria e molto sentita dalla popolazione di Fassa che qualche volta ha la sensazione di essere “figlia di un dio minore” rispetto al servizio di elisoccorso della Pat.

Il governatore ha riposto per metà all’interrogazione del consigliere Guglielmi che secondo fonti autorevoli potrebbe presentare a breve un disegno di legge sul servizio di elisoccorso in val di Fassa.

Pubblicità Pubblicità