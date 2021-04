Approvato il progetto per i lavori alla rete delle acque bianche a Termon

Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di sistemazione e adeguamento della rete di collettamento delle acque bianche nella zona a valle dell’abitato di Termon è stato approvato in linea tecnica da parte della giunta comunale di Campodenno.

Si tratta di un intervento che si propone di realizzare un collettore che da piazza San Giovanni convogli parte delle acque scolanti verso il rio Ceresara, evitando allagamenti della strada provinciale. Ma allo stesso tempo si intende abbattere la forza erosiva della portata scaricata nel rio Ceresara mediante una vasca di dissipazione e realizzare dei manufatti idonei per i carichi stradali di prima categoria.

A redigere il progetto è stato l’ingegner Andrea Zanetti dello studio tecnico associato “STAengineering” di Trento.

Per la realizzazione dell’opera è prevista una spesa complessiva di 400 mila euro, di cui 319.740,99 euro per lavori (34.357,52 euro sono oneri della sicurezza) e 80.259,01 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Il progetto è già finanziato per 350 mila euro dalla Provincia ed è in attesa dell’integrazione di 50 mila euro.

La soluzione prospettata dal progettista è stata valutata la più idonea da parte dell’amministrazione comunale per garantire una soluzione alla inadeguata rete di raccolta delle acque bianche rispetto ai deflussi meteorici, considerando anche le varie criticità dovute sia al collassamento di condotte, sia alla loro limitata pendenza.

