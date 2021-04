Amministratore di Sostegno: ieri la riunione del Tavolo

Sono circa 3.500 gli amministratori di sostegno in provincia di Trento e nel 2019 sono state aperte 666 nuove amministrazioni, a favore per lo più di persone anziane (circa il 70%), disabili (20%) e persone con disturbi psichiatrici (14%); si tratta in prevalenza di familiari dei beneficiari, oppure di professionisti su ricorso per lo più dei familiari stessi.

Sono questi i numeri presentati ieri durante l’incontro del Tavolo per la promozione dell’amministratore di sostegno, organo di consulenza e proposta previsto dalla legge provinciale 4/2011. “Si tratta di un un luogo di confronto e di riflessione su questo strumento giuridico che ha come obiettivo la tutela delle persone fragili, messe particolarmente alla prova da questa pandemia, che richiedono una maggiore tutela e attenzione in un momento storico davvero difficile“, è stato con queste parole che l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, che coordina il Tavolo, ha aperto i lavori del pomeriggio.

Accanto all’assessore Segnana vi erano il dirigente generale del Dipartimento Salute, Giancarlo Ruscitti, la dirigente dell’UMSE Sviluppo Rete dei Servizi Miriana Detti con Laura Castegnaro, Domenica Russo e Adriana Cimadom, nonché i referenti del settore. Nel dettaglio si tratta di: il presidente del Tribunale di Rovereto Giulio Adilardi, il magistrato Consuelo Pasquali, gli avvocati Michele Russolo, che è anche presidente dell’Ordine di Trento, Elisabetta Peterlongo e Marcella Robol, nonché Elisa Damaggio consigliera dell’Ordine degli assistenti sociali del Trentino, Elisa Rizzi dei Servizi sociali territoriali, Maurizio Moncher per UPIPA, Massimo Zanoni e Jlenia Polli dell’Associazione Comitato per la promozione dell’amministratore di sostegno.

Pubblicità Pubblicità

Durante l’incontro si è fatto il punto sui numeri delle amministrazioni di sostegno attivate ed è stato presentato un aggiornamento sui progetti per lo sviluppo territoriale di questa figura. Si è illustrato poi il progetto di potenziamento dello sportello informativo presso il tribunale di Rovereto, grazie alla disponibilità di alcuni avvocati del foro della Città della Quercia.

In conclusione l’assessore Stefania Segnana ha ringraziato tutti i presenti per il lavoro e gli spunti offerti e si è impegnata ad attivarsi, per quanto di competenza provinciale, per migliorare sempre più questo strumento, oltre che a riconvocare il Tavolo.

Pubblicità Pubblicità