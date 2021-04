Trading online: occhi puntati su petrolio, criptovalute e mercato cinese

Dopo il rally di inizio 2021 il petrolio è tornato sotto il 65 dollari al barile, penalizzato dalle stime al di sotto delle attese per la crescita economica e dall’incidente avvenuto nel canale di Suez.

Un contributo è arrivato anche dall’Opec+, intervenuto con l’annuncio dell’aumento della produzione di greggio per i mesi di maggio, giugno e luglio, nonostante il rialzo dell’oro nero e i contratti futures sul petrolio di queste ultime giornate.

Prosegue anche il momento positivo per le criptovalute, con la quotazione di Bitcoin che ritorna a salire dopo una serie di settimane difficili. Ad ogni modo, è la prestazione di Ethereum ad attirare l’attenzione degli investitori, con Ether che sfonda la soglia dei 2 mila dollari mettendo a segno un incremento di quasi il 20% nell’ultima settimana.

Tuttavia è l’intero comparto crypto che si muove al rialzo, con performance importanti per Ripple, Binance Coin, Chainlink e Cardano.

Per quanto riguarda le Borse è il mercato azionario cinese il vero protagonista, con la Cina che torna ad attrarre gli investitori e i money manager di tutto il mondo. Il Paese del Dragone propone infatti una situazione politica stabile, grazie al forte controllo interno esercitato dal partito comunista cinese, prospettive di crescita elevate con l’economia stimata in aumento di oltre il 6% nel 2021, con una presenza ancora sottostimata nel contesto azionario globale per le società quotate cinesi.

Cosa valutare per fare trading online tra commodities, azioni e criptovalute – Lo scenario attuale consente un buon livello di diversificazione, un approccio importante per fare trading online con un’accurata gestione del rischio. Come si apprende dalle analisi a cura degli esperti di e-conomy.it , sito web che si occupa di trading online e mercati, l’azionariato cinese si sta proponendo come uno dei settori più intriganti in questo momento storico. Per questo motivo, sempre più investitori privati e istituzionali stanno valutando operazioni sui listini del Dragone.

Innanzitutto le aspettative cinesi per la crescita economica nel 2021 sono giudicate troppo prudenti dagli analisti, infatti se gli Stati Uniti aumenteranno il PIL del 6,5% come prevede la Fed è improbabile che la Cina crescerà appena del 6% quest’anno.

Allo stesso tempo il Paese asiatico sta lentamente aumentando i consumi interni e diminuendo le esportazioni, un aspetto positivo in quanto potrebbe ridurre nei prossimi anni la dipendenza dagli Stati Uniti, evitando che l’economia cinese sia troppo esposta alla situazione macroeconomica globale e alle sanzioni USA.

Dopodiché, bisogna considerare l’invecchiamento della popolazione cinese che sta favorendo lo sviluppo del settore dei servizi, con nuove opportunità per le imprese sul mercato interno, oltre alla posizione dominante del gigante asiatico nel campo tecnologico, soprattutto per quanto riguarda i semiconduttori e le connessioni 5G. Inoltre, ci sono interi comparti in cui la Cina è leader assoluta, tra cui quello delle auto elettriche e delle batterie per i veicoli a zero emissioni, come dimostra l’attenzione di Volkswagen e Tesla al mercato cinese della mobilità green.

Tuttavia, per fare trading online in modo efficace è indispensabile diversificare gli investimenti, tenendo conto di asset interessanti come le commodities e le criptovalute. Sul fronte delle materie prime non è solo il petrolio a presentarsi come un asset interessante, infatti in vista della ripresa economica sono diverse le commodities da monitorare, come acciaio, rame, alluminio, grano e soia. Anche gli asset crypto possono fornire uno strumento per la differenziazione e la protezione dall’inflazione, con un focus particolare sulle stablecoin in grado di offrire minore volatilità in quanto ancorate alle valute fiat come il dollaro.

Attenzione a non anticipare la ripresa economica – Nelle ultime settimane molti movimenti sui mercati finanziari sono stati al di sopra delle aspettative, soprattutto per quanto riguarda le materie prime.

Secondo gli esperti, sembra che gli investitori stiano anticipando troppo la ripresa dell’economia, un fenomeno preoccupante e da osservare con grande attenzione. Per Ray Dalio, uno degli investitori più autorevoli e fondatore dell’hedge fund più grande del mondo Bridgewater Associates, al momento non stiamo di fronte a una bolla finanziaria come quella del 1929 o del 2000, tuttavia i prezzi sono troppo alti rispetto al loro valore reale.

In particolare, è necessario monitorare le mosse della Federal Reserve, in quanto se gli stimoli fiscali dovessero far aumentare in modo considerevole l’inflazione la Fed potrebbe decidere di intervenire, riducendo l’offerta monetaria e incrementando i tassi.

Fino ad oggi, invece, le politiche monetarie accomodanti hanno determinato due tendenze importanti, il boom delle criptovalute e il record del Nasdaq trainato dalle performance delle azioni delle aziende Big Tech, per questo motivo è essenziale osservare in modo accurato quali saranno le prossime decisioni di Jerome Powell.