L’importanza strategica di un tappetino mouse personalizzato

Come trasformare un comune oggetto quotidiano in un potente strumento di marketing in grado di posizionare un’azienda perché sia sempre in primo piano

Il tappetino personalizzato per il mouse è un oggetto che quasi tutti utilizziamo per gran parte della giornata, in maniera automatica, senza prestarvi molta attenzione; eppure, si tratta di uno strumento di marketing e di comunicazione estremamente interessante.

Come si conciliano le due cose, apparentemente divergenti? Ci viene in aiuto la psicologia: infatti, il nostro cervello capta, a livello inconscio, milioni di informazioni al minuto. A queste appartengono anche quelle inerenti ciò che ricade nella nostra vista.

Se pensiamo al tappetino personalizzato per il mouse, che abbiamo sott’occhio tutto il giorno, non è difficile intuire che le informazioni che reca resteranno impresse in chi lo usa, anche molto a lungo, sia a livello conscio che inconscio.

Non a caso, sono molte le aziende che si occupano di realizzare i tappetini mouse personalizzati, come Arti Grafiche Villa, azienda leader nel settore della stampa, che offre da sempre prodotti di alta qualità a prezzi concorrenziali, con spedizioni in Italia e all’estero.

Naturalmente, essendo un prodotto di consumo continuo, è sempre bene sceglierne uno con caratteristiche ben precise: la durevolezza, la superficie antigraffio, lo spessore, la stampa a Pantone in alta qualità o in quadricromia e la gomma antiscivolo Premium permettono di avere a disposizione un tappetino indistruttibile, con un messaggio che non si sbiadisce col tempo.

Questo eviterà a chi lo usa, di ritrovarsi, dopo poco, un tappetino rovinato, scolorito o sul quale il mouse non riesce a fare presa, perdendo così la precisione del puntatore.

Inoltre, è possibile scegliere tra formati diversi che esulano dal classico 20×23 cm, ma arrivano anche a 32×48 cm, senza dimenticare che la forma può essere, oltre che rettangolare, quadrata o rotonda, se non addirittura tagliata con un disegno preciso, che richiami l’azienda: ad esempio, la forma di una casa per un’agenzia immobiliare.

A questo punto, infatti, la cosa più importante diventa la grafica personalizzata, attraverso la quale un’azienda potrà promuoversi utilizzando il logo, i colori del brand e inserendo eventualmente qualche informazione, come i servizi o stimolando la fantasia (e il ricordo) del cliente, con una forma originale.

Insomma, come avrete notato, è possibile fare marketing con gli strumenti più diversi, quindi anche con il tappetino per il mouse!