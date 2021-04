Il tradimento virtuale è la principale causa di separazione

Il virtuale sta entrando sempre più nel nostro quotidiano ed allora non dobbiamo meravigliarci se anche il tradimento è diventato virtuale arrivando ad essere una delle cause principali delle separazioni che con la pandemia sono aumentate del 60%.

Il lockdown, ma anche la limitata mobilità hanno accentuato i problemi delle coppie in crisi, il messaggio è diventato l’unica possibilità di contatto, senza tralasciare le foto che a livello psicologico sono ben più difficili da cancellare rispetto ad un sms.

Ma come si raccolgono le prove di un tradimento virtuale? Gli investigatori privati hanno i mezzi per “leggere” anche siti veloci come Tik Tok e rintracciare foto e filmati.

Le stesse chat non sono blindate ed il restare in contatto per lungo tempo, non fa altro che aiutare chi deve tracciare lo scambio.

Le fasce d’età più a rischio? Tra i 40 ed i 50 anni, ma capita sempre più frequentemente anche dai 60 in poi.

L’incremento maggiore di separazione durante la pandemia si è registrato al Nord, ma è un fenomeno che interessa ormai tutta l’Italia.

Tra le cause di separazioni in epoca covid, dopo il tradimento, troviamo l’eccessiva conflittualità, la violenza domestica; in netto calo le separazioni consensuali.

Un’altra novità è quella delle separazioni veloci, si vorrebbe accorciare il più possibile i tempi per evitare un ulteriore periodo di convivenza forzata.

Ma questi dati rischiano di essere solo indicativi, il timore è quello che il fenomeno delle separazione possa essere ancora più grave, considerando chi ha dovuto rimandare la decisione a causa della crisi economica ed alle restrizioni di movimento dovute alla pandemia.