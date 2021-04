Condannato a più di 3 anni per maltrattamenti alla ex, oggi assolto con formula piena. Parla un 30enne: “Non sono un mostro”

Una storia drammatica indicata da diverse testate locali (ma non la nostra in quella fattispecie) forse troppo leggermente come ‘l’ennesima serie di episodi di violenza su una donna‘. Siamo a luglio del 2020, la zona è la piana Rotaliana e l’accusa per un 30 enne di origine straniera è quella di maltrattamenti in famiglia. Secondo il tribunale di Trento, che lo ha condannato, l’uomo aveva malmenato la compagna italiana per ben otto anni, facendole subire violenze ed umiliazioni. ‘Innumerevoli gli accessi al pronto soccorso da parte della giovane che non avrebbero lasciato dubbi in merito alla sua condotta violenta‘, si leggeva dalle righe delle diverse gazzette territoriali che, con dovizia di particolari, hanno riportato la vicenda.

Un fatto che si era risolto dunque con una pena comminata di 2 anni e 3 mesi di reclusione in rito abbreviato. Questa almeno era la sentenza di primo grado emessa dal giudice Enrico Borrelli, poi recentemente ribaltata in appello perché ‘il fatto non sussiste’.

A sporgere denuncia ai carabinieri era stata la mamma della ragazza la quale, secondo quanto riportato all’epoca ‘aveva segnalato le ripetute minacce alla figlia da parte dell’ex compagno‘, poi arrivato a minacciare entrambe di morte.

Un elemento, quest’ultimo, che è risultato non esistere né in condanna né in fascicolo, secondo quanto riferisce anche l’avvocato dell’accusato.

“Del resto la presunta vittima, ovvero la parte offesa – prosegue l’avvocato – non era stata sentita né in primo grado né in appello: la ragazza infatti non ha mai confermato gli episodi di violenza e non ha mai dichiarato di voler procedere contro l’ex. Le minacce rivolte alla mamma, inoltre, non sono state provate e non risultano nemmeno agli atti“.

“Oggi libero da un incubo“, ha scritto l’uomo con parole sintetiche, ma sentite, al nostro quotidiano.

