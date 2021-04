Tir contromano per chilometri sull’A22 all’altezza di Rovereto – IL VIDEO

Il Tir ha percorso 13 chilometri in contromano lungo l’autostrada del Brennero ed è stato ripreso all’altezza di Nomi da un automobilista che ha notato l’incredibile manovra dalla corsia opposta.

Il fatto è accaduto eri pomeriggio, il mezzo pesante è uscito dall’area di servizio di Nogaredo Ovest, in Trentino, dalla parte sbagliata, in direzione Nord.

Il camionista non si era accorto dell’errore e ha proseguito prima di essere fermato dalla polizia stradale, che nel frattempo era stata avvertita dai lavoratori delle pompe di rifornimento. Momenti di paura e preoccupazione, in quanto il camion procedeva in senso contrario a velocità sostenuta, ma per fortuna non ci sono state conseguenze né veicoli coinvolti.

Il tir avrebbe incrociato alcune vetture e un altro camion, eppure, secondo testimonianze, avrebbe proseguito la marcia rallentando e non fermandosi. Sono dovute intervenire le pattuglie della polizia stradale per fermare il veicolo, che è stato bloccato nel tratto tra Trento Sud e Rovereto Nord. Alla vita delle vetture della polizia il camionista si è fermato presso una corsia di emergenza ed è stato bloccato.

Dopo i controlli di rito i poliziotti hanno cercato di capire il motivo dell’errore. L’autista è stato sottoposto ai test sul tasso di alcol nel sangue, ma il camionista è risultato perfettamente sobrio.

Si tratta quindi molto probabilmente di una distrazione ma che poteva essere molto pericolosa. Fortunatamente nel giro di pochi minuti il traffico è stato riaperto e la viabilità nella zona è stata ripristinata regolarmente. Per l’autista sono scattate le severe sanzioni previste dal codice della strada.

