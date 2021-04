Si schiantano in galleria, due giovani feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri intorno alle 17.00 nella galleria Englo sulla strada statale 45 bis della Gardesana nel tratto Limone Riva.

Per cause in corso di accertamento una Tesla con a bordo un 22 enne di Pinzolo e una ragazza 23 enne di Torbole ha perso il controllo finendo violentemente contro la parete del tunnel e rimbalzando in mezzo alla strada.

Fortunatamente non ci sono stati coinvolti altri veicoli. Dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti in transito sono arrivati in pochi minuti i soccorsi con due ambulanze partite dal ospedale di Arco e alcune squadre dei vigili del fuoco di Riva del Garda che hanno supportato il personale sanitario e messo in sicurezza i veicoli e la zona.

Per i rilievi di legge e intervenuta una pattuglia della Polizia Locale Alto Garda e Ledro. I due ragazzi feriti dopo le prime cure sono stati portati in ospedale in codice rosso con alcuni traumi ma non sarebbero in pericolo di vita.

Il traffico e rimasto bloccato in entrambe le direzioni per circa 1 oretta dopo che la strada e stata messa in sicurezza dal Personale del Servizio Gestione Strade che con la Sepiolite ha ripulito il manto stradale dai vari detriti e liquidi.

