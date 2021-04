LG chiude la divisione telefonia e abbandona a se stessa la clientela

Che sia prossima la fine dei telefonini? E’ un’ipotesi giustificata dal fatto che il colosso del settore LG ha chiuso la divisione telefonia a livello globale. Accadrà il 31 luglio e gli aggiornamenti software verranno forniti per un periodo.

La decisione parte da una perdita di bilancio di 4,5 miliardi di dollari per una passività costante da 23 trimestri. I possessori di un cellulare LG?

Sostanzialmente abbandonati a se stessi dal marchio coreano dopo i tentativi di vendita al miglior offerente tutti senza esito. LG non è riuscito a resistere alla concorrenza cinese che Huawei e Xiaomi stanno monopolizzando il mercato.

Oltre a LG hanno abbandonato anche marchi come Oppo, Vivo e Realme, Blackbarry passato da una quota di mercato del 33% all’1%, poi Nokia, Htc e Microsofy.

Se escludiamo le quote minime di mercato controllate da Samsung, Apple e Sony la telefonia mobile è saldamente in mano cinese col 60% delle quote globali. E’ diventato cinese anche il marchio Motrola acquistato da Lenovo nel 2014: i cinesi se non riescono a vincere sul piano della tecnologia lo fanno su quello economico.

Il futuro di LG ? Veicolo elettrici, la Smart Home, la robotica e l’intelligenza artificiale e soluzioni B2B con piattaforme e servizi.

