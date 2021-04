I “Laboratori dal Museo” si trasferiscono su Facebook

Due dirette social per avvicinare bambini e bambine alle opere della pinacoteca del Museo di Riva del Garda.

Il MAG Museo Alto Garda propone per mercoledì 14 e 28 aprile alle ore 17.00 due laboratori per famiglie a distanza. In collegamento dalla pinacoteca del Museo di Riva del Garda due operatrici del MAG guideranno bambini e bambine dai 5 agli 11 anni alla scoperta di alcune opere della pinacoteca attraverso l’uso di carta, forbici e colori. Procurandosi in anticipo pochi e semplici materiali necessari, sarà possibile a tutti partecipare e realizzare così il proprio “bestiario fantastico di famiglia” o “il pirata dei laghi” anche da remoto.

La stagione “in presenza” del Museo Alto Garda inaugurerà necessariamente con un lieve ritardo dovuto alle restrizioni per limitare il contagio. Proseguono tuttavia le attività online proposte dal MAG: non solo conferenze per il pubblico di appassionati e contenuti multimediali postati sui canali social, ma anche momenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli.

Per questo il MAG organizza per mercoledì 14 e 28 aprile alle 17.00 due laboratori per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni, in diretta Facebook dalla pinacoteca del Museo di Riva del Garda. La partecipazione ai laboratori, inseriti all’interno delle proposte didattiche del Museo, è del tutto gratuita e avviene collegandosi al video in diretta sulla pagina Facebook del MAG Museo Alto Garda (@MagMuseo). Basterà procurarsi per tempo i materiali necessari alla realizzazione delle vostre creazioni per esplorare il museo anche da remoto, dando sfogo alla propria creatività.

Si parte mercoledì 14 aprile dalle 17.00 alle 18.00 con il primo laboratorio, intitolato “Bestiario fantastico di famiglia”. Ispirandosi alle grottesche della pinacoteca del Museo di Riva del Garda, le operatrici del Museo guideranno bambini e bambine alla creazione di un personalissimo bestiario, composto dai membri della propria famiglia. Tra i soggetti delle decorazioni a grottesca spiccano infatti alcune creature fantastiche ibride, come unicorni, fauni e grifoni.

Da qui lo spunto per intrecciare le più spiccate caratteristiche fisiche e caratteriali dei propri famigliari ad elementi naturali per dare vita a nuove creature fantastiche, realizzate con carta, forbici e colori. Tutti i materiali necessari per questo laboratorio sono: carta o cartoncino A4, matite per disegnare, spago, forbici, matite colorate, pastelli a cera.

Il secondo laboratorio sarà dedicato a “Il pirata dei laghi” e si terrà mercoledì 28 aprile dalle 17.00 alle 18.00. Ancora uno volta lo spunto iniziale sarà dato dai dipinti della pinacoteca del Museo di Riva del Garda. Tra le sale del Museo troviamo infatti esposte numerose vedute sul lago di Garda, risalenti prevalentemente al Settecento e all’Ottocento. Proprio quei paesaggi diventeranno le ambientazioni delle avventure piratesche di un nuovo personaggio: sta a ogni bambino e bambina inventarlo.

Oltre a creare da zero il proprio pirata protagonista, ogni partecipante immaginerà e disegnerà la sua storia e le sue avventure, che lo condurranno all’incontro fatidico con la creatura magica del lago. A fine laboratorio ogni partecipante avrà così realizzato il proprio libro illustrato, grazie alla guida delle operatrici del MAG. Per questo laboratorio occorrono i seguenti materiali: carta o cartoncino A4, matite per disegnare, spago, forbici, matite colorate, pastelli a cera.

Le due dirette Facebook si terranno mercoledì 14 e 28 aprile alle 17.00 sulla pagina del MAG Museo Alto Garda (@MagMuseo). La partecipazione è libera e gratuita.