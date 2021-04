Auto urta ciclista e fugge, rintracciato in serata

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, sabato 10 Aprile 2021, pochi minuti dopo le 17.15 sulla Strada Provinciale 85 della Valle di Cavedine tra gli abitati di Drena e Dro poco sotto il castello.

Un ciclista in sella alla sua bici e un’automobile si sono scontrati e la peggio è toccata ad un 49 enne che è stato proiettato sull’asfalto.

Secondo una prima ricostruzione il conducente della vettura si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Dopo l’ allarme lanciato da alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente alla centrale 112 sono stati attivati i soccorsi sanitari con un ambulanza e l’elicottero atterrato poco sopra l’incidente nel campo sportivo di Drena grazie al supporto ai sanitari di alcune squadre dei vigili del fuoco di Drena coordinate dal comandante Walter Rosà.

Pubblicità Pubblicità

Per accertare la dinamica dell’incidente sul posto sono giunti i carabinieri del radiomobile di Riva del Garda . L’uomo dopo essere stato stabilizzato dai sanitari e stato trasportato con l’ambulanza al campo sportivo e trasportato al pronto soccorso di Trento in codice rosso per alcuni politraumi. Non sarebbe comunque in pericolo di Vita.

In serata i carabinieri avrebbero rintracciato la persona che era alla guida della vettura fuggita senza soccorrere il ferito. Rischia di essere indagato con l’accusa di omissione di soccorso. Toccherà ora ai militari ricostruire la dinamica dell’incidente e capire le eventuali responsabilità

Pubblicità Pubblicità