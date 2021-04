Approvato il corso di formazione manageriale per dirigenti del comparto sanitario

Approvata una nuova edizione del corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) e dirigenti delle quattro aree professionali (area Infermieristica e Ostetrica, area della Riabilitazione, area Tecnico-sanitaria, area della Prevenzione).

Lo ha stabilito oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute Stefania Segnana, che spiega: “Il corso è un’importante opportunità di formazione manageriale, gestionale e organizzativo, oltre a rappresentare titolo obbligatorio per ricoprire il ruolo di direttore di struttura complessa nel Sistema sanitario. Purtroppo lo scorso anno, stante la pandemia, non è stato possibile organizzarlo, ma quest’anno abbiamo deciso di venire incontro alle tante richieste espresse dalla dirigenza sanitaria – conclude l’assessore – e abbiamo previsto di attivare questa nuova edizione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento, nel mese di settembre 2021″.

Per quanto riguarda le modalità didattiche per la realizzazione della formazione si prevede, in considerazione del perdurare della pandemia da Covid-19, di garantire una didattica digitale integrata, con integrazione tra lezioni da remoto sincrone con alcuni momenti in presenza, tenuto conto della necessità di mantenere il più possibile il distanziamento fisico tra i frequentanti.

La nuova edizione coinvolgerà 30 professionisti dirigenti sanitari ed in particolare:

23 dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi), in servizio presso le strutture sanitarie della provincia di Trento;

3 dirigenti sanitari, in servizio presso strutture sanitarie extraprovinciali;

4 dirigenti delle quattro aree professionali in servizio presso le strutture sanitarie della provincia di Trento.

La domanda di iscrizione va trasmessa, entro il 23 maggio 2021 al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza provinciale, all’indirizzo pec: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it, utilizzando il modello scaricabile dal sito www.modulistica.provincia.tn.it oppure dal sito www.trentinosalute.net

