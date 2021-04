Al successo del Bonus Edilizia 110% corrisponde l’aumento incontrollato dei prezzi delle materie prime

“Fatta la legge trovato l’inganno” in Italia funziona così, anche perché è cronica l’incapacità di prevedere e quindi escludere, le conseguenze negative.

L’ultimo caso è il Bonus Edilizia 110% che da una parte ha rilanciato il settore edile bloccato creando un indotto di attività collegate che non potranno che fare bene all’economia; ma dall’altra nulla è stato fatto per evitare l’aumento dei costi d’acquisto del materiale necessario per le ristrutturazioni.

E così oggi è allarme diffuso perché l’aumento dei prezzi rischia di sfalsare i preventivi spesso già presentati per ottenere i finanziamenti. Insomma ancora una volta il mondo sembra poter essere solo dei furbi.

A denunciare queste anomalie di mercato Andrea Basso ( Ance Trento) che segnala l’aumento del 100% del ferro e Carlo Misconel che riconosce come ci siano aziende che rinunciano all’appalto. Il paradosso arriva dall’Austria dove il lamellare ottenuto col legno di Vaia è venduto a prezzi stellari.

La situazione è iniziata a cambiare a dicembre, qualcuno è riuscito a fare magazzino sulla base dei preventivi presentati, ma la maggior parte ha preferito non rischiare e così è diventata frequente la rinuncia al contratto semplicemente perché le aziende non riescono più a rispettarlo per l’impennata dei costi del materiale.

Qualche numero.

Il 57% delle aziende medio piccole su scala nazionale, conferma che le agevolazioni fiscali hanno avuto un impatto positivo sul mercato.

Il 65,9% lo riconosce nel settore degli infissi, ma sono il 79% delle aziende a segnalare aumenti dei costi delle materie prime: i metalli aumentano del 20,8% con punte del 50%; i termosanitari del 16% ed il legno del 14,3%. L’elenco delle voci è lunghissimo e fa emergere come non ci sia nulla che abbia mantenuto il prezzo inalterato.

Di certo questa era una situazione prevedibile che andava anticipata ed è una diretta conseguenza del successo delle agevolazioni. Sarebbe bastato accompagnare il decreto legge delle agevolazioni con un prezzario indicante i prezzi massimi e minimi dei prodotti per evitare speculazioni.